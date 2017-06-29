Встреча одноклассников в Весёлом Посёлке закончилась смертью двух человек

Смертью закончилась встреча бывших одноклассников в квартире в Невском районе Петербурга. Обстоятельства, которые привели к гибели двух молодых людей, выясняет Следственный комитет.

Как стало известно «Фонтанке», полицию к дому на проспекте Солидарности в начале пятого вечера вызвал сам 19-летний хозяин квартиры. Оказалось, что 28 июня в гости к нему пришли двое приятелей, с которыми петербуржец раньше учился в школе. Как молодые люди проводили досуг, неясно. Известно лишь, что во время посиделок хозяин ненадолго отлучился. А когда вернулся, нашёл своих гостей мёртвыми.

Полицейские осмотрели тела и, по предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружили. Причины, которые привели к гибели парней 18 лет, назовут судмедэксперты.