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29.06.2017 09:32

Метро «Владимирская» в утренний час пик закрыли для пассажиров

Узловая станция Кировско-Выборгской линии Петербурга недоступна для пассажиров утром 29 июня.

Как сообщили в пресс-службе подземки, на платформе «Владимирской» в 9:23 нашли оставленный кем-то предмет. Место находки оцепили, всех пассажиров вывели. На месте ждут взрывотехников ОМОНа. В свою очередь, в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти утверждают, что причиной эвакуации стал звонок неизвестного, угрожавшего метрополитену взрывом. 

Так или иначе, поезда через «Владимирскую» следуют без остановок. Также закрыт переход на станцию «Достоевская».

 

 

 


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Служба такси «ТаксовичкоФ» и историк Лев Лурье создали аудиоэкскурсию по главным местам революционного Петрограда, где проходили ключевые события Великой Октябрьской Революции. Это единственная в России экскурсия, которую можно посетить в любое время дня и ночи, просто вызвав такси.
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