Метро «Владимирская» в утренний час пик закрыли для пассажиров

Узловая станция Кировско-Выборгской линии Петербурга недоступна для пассажиров утром 29 июня.

Как сообщили в пресс-службе подземки, на платформе «Владимирской» в 9:23 нашли оставленный кем-то предмет. Место находки оцепили, всех пассажиров вывели. На месте ждут взрывотехников ОМОНа. В свою очередь, в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти утверждают, что причиной эвакуации стал звонок неизвестного, угрожавшего метрополитену взрывом.

Так или иначе, поезда через «Владимирскую» следуют без остановок. Также закрыт переход на станцию «Достоевская».