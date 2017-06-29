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29.06.2017 09:21

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру и СК после проверки Минздрава

Счетная палата в ходе проверки пришла к выводу, что бюджетная отчетность Минздрава недостоверна. По данным аудиторов, министерство не учло «нематериальные активы» общей стоимостью 121,3 млн руб. и не провело инвентаризацию незавершенного строительства.

Кроме того, до учреждений Минздрава не было доведено 1,6 млрд, из-за чего 5,4 тыс. человек в прошлом году не смогли получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Счетная палата отправила результаты проверки в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, а также направила «информационное письмо» в Федеральную антимонопольную службу и заключение в Госдуму и Совет Федерации, передает РБК.

Кроме того, по данным Счетной палаты, Минздрав потратил зря примерно 4,6 млрд руб. на вакцины против пневмококка, которых в стране достаточно. Отмечается, что эти 4,6 млрд руб. составляют 40% от всего финансирования закупок вакцин в 2016 году. Также в Счетной палате пришли к выводу, что министерство занизило прибыль научного центра имени академика Илизарова за 2015 год, а подведомственные учреждения Минздрава нарушают законодательство о бухгалтерской отчетности.

Напомним, 23 июня стало известно, что Счетная палата обнаружила в деятельности Министерства внутренних дел за 2016 год нарушения на сумму свыше 6,82 млрд руб., а также признала недостоверной бюджетную отчетность Минкульта. Кроме того, были опубликованы итоги проверки исполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Аудиторы Счетной палаты констатировали отсутствие эффективной системы управления ее реализацией, низкий уровень освоения бюджета и отставание по строительству 180 объектов.

 

 


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