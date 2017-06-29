Гимнастка Мамун готова научить сборную России по футболу дисциплине

Провал отечественной сборной на Кубке конфедераций, проходящем в этом году в России, не дает покоя не только рядовым футбольным болельщикам, но и именитым спортсменам. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун даже выразила готовность пойти в тренеры команды.

Видеообращение появилось 28 июня в официальном твиттере Олимпийского комитета России. Семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, золотая медалистка Олимпиады в Рио-2016 в личном многоборье предположила, что для побед нашей сборной не хватает такого тренера как Ирина Винер. Именно ее стараниями наши гимнастки выигрывают почти все Олимпиады последних десятилетий.

По словам Мамун, футболистам, видимо, не хватает дисциплины и нагрузок, ведь тренируются они гораздо меньше, чем синхронистки или представительницы ее вида спорта.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций, проиграв Португалии и Мексике.

19-летняя Маргарита Мамун, помимо золота Олимпиады и семи первых мест на чемпионатах мира, является четырёхкратной чемпионкой Европы, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира. Она трижды становилась абсолютной чемпионкой России по художественной гимнастике. За пластику и гибкость болельщики дали ей прозвище «Бенгальская тигрица».