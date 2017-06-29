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29.06.2017 09:09

В Петербурге двое гвардейцев не поделили машину из-за долгов

Двое служащих Росгвардии в Петербурге повздорили из-за долга одного перед другим. Мужчины, видимо, договориться так и не смогли. Тогда один из них забрал себе старую Toyota должника.

Владелец 29-летней иномарки не растерялся. И пошел в полицию с просьбой разыскать автомобиль. Силовикам гвардеец рассказал, что в последний раз он видел свою машину у 14-го дома по улице Маршала Захарова днем 28 июня.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

 


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