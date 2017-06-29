На Красненьком кладбище нашли тело бывшего заключённого в «адидасах»

Судмедэксперты выясняют обстоятельства смерти человека, тело которого нашли под мостом на кладбище в Кировском районе Петербурга. Уголовное прошлое выдали татуировки.

Как стало известно «Фонтанке», тело мужчины в русле реки на Красненьком кладбище на проспекте Стачек заметили около двух часов дня 28 июня. Продолжительное время, которое останки пролежали в воде, не позволило полицейским даже приблизительно определить возраст умершего. Документов не нашлось ни в карманах джинсов, ни в синтепоновой куртке.

Установить личность мужчины в серых кроссовках «Адидас» помогли наколки. Оказалось, что это – петербуржец, которому в начале лета исполнился 41 год. Жил он всего в километре от кладбища и тесно общался с полицией – после возвращения из тюрьмы он попал под административный надзор.

Не обнаружив на теле видимых следов насильственной смерти, сотрудники правоохранительных органов передали его судмедэкспертам. Те определят, когда и от чего умер бывший заключенный.