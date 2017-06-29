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29.06.2017 08:53

Кабмин не видит конфликта интересов в назначении сына Рогозина руководителем авиастроительных компаний

Правительство не видит конфликта интересов в назначении сына вице-премьера Дмитрия Рогозина на руководящие посты в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина».

Об этом говорится в ответе на запрос Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко», с которым ознакомился телеканал «Дождь».

Рогозин, сообщается в ответе правительства, уведомил руководство о возможном конфликте интересов, в связи с чем, оснований для разбирательства нет.

В «Яблоке», в свою очередь, отметили, что «уведомлением процедура предупреждения или разрешения конфликта интересов не ограничивается».

Председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин затребовал информацию о возможном конфликте интересов от аппарата президента и направил жалобу в Генпрокуратуру, не предоставившую ответ в установленный законом срок.

«По закону, за уведомлением должна следовать предварительная проверка аппарата, после чего готовится мотивированное заключение и направляется в президиум совета при президенте по противодействию коррупции. Из того, что известно, не сделано ничего», — цитирует партия замруководителя Центра, юриста Алексея Карнаухова.

Дмитрий Рогозин курирует на посту вице-премьера правительства РФ оборонно-промышленный комплекс и авиастроительную отрасль.

Сын Рогозина Алексей в марте был назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации, а в мае занял пост гендиректора ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», производящего самолеты «Ил».

 

 


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