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29.06.2017 08:45

Школьница пострадала при взрыве смартфона на Урале

11-летняя жительница Екатеринбурга пострадала при взрыве смартфона, который даже не был поставлен на зарядку.

Во время ЧП девочка спала, а телефон лежал рядом с кроватью. При взрыве гаджет разлетелся на осколки, которые попали на одеяло. Оно моментально загорелось. Пламя добралось и до матраса. В итоге девочка получила термический ожог ягодиц первой и второй степени. К счастью, пламя быстро потушили родители.

– Я сначала услышала хлопок, думала, что это салют. Потом почувствовала тепло, но не сразу поняла, что горю, – передает слова девочки «Комсомольская правда».

Инцидентом уже заинтересовался следственный комитет. Решается вопрос о  возбуждении уголовного дела.  

Отметим, что это уже второе подобное происшествие с телефоном в Екатеринбурге. В мае текущего года в руках местного жителя взорвался гаджет: мужчина получил небольшие ожоги.

 

 


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