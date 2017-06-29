Защитные жалюзи не спасли от вора «Евросеть» на Испытателей

Ночной вор обчистил салон сотовой связи в Приморском районе Петербурга и успел сбежать до приезда охраны. На что пал выбор преступника, в магазине ещё не установили.

Как стало известно «Фонтанке», кража произошла 28 июня уже после того, как офис «Евросети» в торговом павильоне на проспекте Испытателей, 9, закрыли на ночь. Предполагается, злоумышленник проник в помещение в период с десяти часов вечера до половины четвёртого ночи, когда сработала сигнализация.

Четыре минуты ушло у группы задержания, чтобы добраться до салона. Но на месте чоповцы увидели только разбитые витрины и опустевшие полки. Дверь в магазин защищали металлические рольставни, которые препятствием для вора не стали. Он отжал замок входной двери, перебил витрины, забрал всё, что приглянулось, и сбежал.

Пока в «Евросети» подсчитывают, какие товары и на какую сумму унёс ночной посетитель, полицейские просматривают записи с камер наблюдения.