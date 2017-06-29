Заблокированные на Украине российские сайты восстанавливают трафик

Заблокированные на Украине популярные российские интернет-ресурсы хотя и потеряли серьезную часть трафика из этой страны, но полностью его не лишились. Более того, трафик некоторых начал восстанавливаться.

Как пишет 29 июня РБК, более половины украинцев — 61,2% — не поддержали решение властей. По данным аналитического агентства SimilarWeb, посещаемость заблокированных российских ресурсов хотя и снизилась, но полностью ограничить к ним доступ украинским властям до сих пор не удалось. Кроме того, верным оказался и прогноз экспертов о том, что украинцы успешно освоят пути обхода блокировки запрещенных сайтов.

По данным SimilarWeb, посещаемость vk.com из Украины в июне по сравнению с апрелем сократилась в среднем на 61%. Если 10 апреля на страницу заходили 10 млн жителей этой страны, то 10 июня — 3,8 млн. Аналогичная ситуация с веб-версией «Одноклассников» (ok.ru) — посещаемость этого адреса с апреля упала на 64%, с 4,6 млн до 1,6 млн человек. Количество заходов на yandex.ua с апреля снизилось в среднем на 65%, с 5,9 млн до 2 млн посещений. У mail.ru посещаемость упала на 55%, с 4,9 млн до 2,2 млн заходов на сайт.

Однако украинцы практически сразу стали искать пути обхода блокировок. И мобильный охват приложения Opera VPN, который позволяет его выполнять, вырос на 25% уже 17 мая по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Kantar TNS CMeter. Охват VPN-приложения TunnelBear вырос на 19%.

Российские компании также приняли ряд мер по восстановлению трафика. Например, «Одноклассники» смогли обойти блокировку на Украине с помощью обновленной версии мобильного приложения. «Яндекс» «вернулся» на Украину благодаря странице yandex.fr. На сайте отображается карта Киева, украинские новости, прогноз погоды и др. 31 мая посещаемость yandex.fr выросла до 514 тыс. и с тех пор ниже не опускалась. Наибольшее число заходов с введения санкций приходится на 6 июня, тогда страницу посетили более 680 тыс. раз.

Что касается сервисов Mail.Ru Group, то холдинг в конце мая зарегистрировал домен poshukach.com. «Пошукач» в переводе с украинского означает «поисковик», но больше никакой связи со страной у нового сайта нет. Несмотря на это, по данным аналитического сервиса Alexa, популярность ресурса на Украине быстро растет: если на 12 июня он занимал 492-е место по популярности в стране, то на 28 июня уже 118-е.

В данных Whois (сетевой протокол для получения регистрационных данных о владельцах доменов) владелец домена poshukach.com скрыт. «Мы знаем о существовании этого партнерского проекта поиска, они обеспечивают доступ украинских пользователей к поиску Mail.Ru», — пояснил РБК представитель Mail.Ru Group.