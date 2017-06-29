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29.06.2017 08:13

В Минобороны назвали «удобной целью» новый британский авианосец

«Удобной морской целью» назвал британский авианосец «Королева Елизавета» официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о превосходстве нового авианосца над российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».

Об этом говорится в пресс-релизе российского оборонного ведомства, поступившем 29 июня в «Газету.Ru».

Ранее Фэллон в интервью Telegraph заявил, что «русские будут с завистью и восхищением» смотреть на крупнейший корабль Королевского военно-морского флота «Королева Елизавета».

По словам Конашенкова, «экзальтированные заявления» Фэллона «относительно превосходства внешней красоты» нового авианосца над «Адмиралом Кузнецовым» демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки».

«И прежде всего, сути отличий «авиаматки», которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов», — заявил Конашенков.

По его словам, авианосец «Королева Елизавета» без посторонней помощи способен только выпускать самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок.

«Поэтому, в отличие от авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», оснащенного зенитным, противолодочным и самое главное, противокорабельным ракетным вооружением «Гранит», британский авианосец — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель», — сказал Конашенков.

Он резюмировал, что «с учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота — в открытом море не демонстрировать «красоту» своего авианосца ближе нескольких сотен миль от «дальнего родственника».

В январе Фэллон назвал «кораблем позора» российский авианосец «Адмирал Кузнецов».

 

 


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