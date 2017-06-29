РФ и Грузия хотят упростить визовый режим для экипажей самолетов

Москва и Тбилиси готовят визовые упрощения для экипажей самолетов, которые выполняют рейсы между Россией и Грузией. Об этом в интервью газете «Известия» заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Сейчас готовим визовые упрощения для экипажей самолетов, выполняющих рейсы между нашими странами», — сказал он.

Он отметил, что даже в самый трудный для российско-грузинских отношений период «мы всегда старались сохранять и облегчать условия общения граждан наших стран».

По его словам, в декабре 2015 года Россия перешла к оформлению гражданам Грузии деловых, рабочих, учебных и гуманитарных виз любой кратности, а также частных виз.

Карасин сообщил, что в результате за 2016 год число виз, выданных Секцией интересов в Тбилиси, почти удвоилось.

Ранее сообщалось, что товарооборот Грузии с Россией в периоде с января по май текущего года увеличился на 33,8%, до $430,5 млн.