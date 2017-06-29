Chi-Chi-Chi Le-Le-Le Viva Chile!

Лайка-предсказатель, ведущие с проблемным чувством юмора и чилийцы, устроившие карнавал на Конюшенной. Такой «Фонтанка» увидела фан-зону Кубка конфедераций в Петербурге.

Созданием фан-зоны на Конюшенной занималась компания петербургского миллиардера Евгения Финкельштейна «ЗАО «Планета плюс». В апреле на безальтернативной основе она выиграла тендер на 79,7 млн руб. Главной целью было протестировать во время Кубка конфедераций работоспособность территории и инфраструктуры, максимально приближенной к фестивалю болельщиков FIFA 2018, когда в России действительно надеются на толпы иностранных болельщиков.

16 июня состоялось торжественное открытие, на котором присутствовали губернатор Георгий Полтавченко, председатель Оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Виталий Мутко и председатель городского парламента Вячеслав Макаров. Спустя две недели мы решили проверить, что там происходит и насколько вся эта идея вообще оказалась интересной петербуржцам и гостям города.

Первое впечатление на подходе – очень много полиции и Росгвардии. На набережной канала Грибоедова через каждые 100 метров патрули по 4-5 человек. Иногда с собаками. Чем ближе к площади, тем больше кинологов. На входе (только со стороны Марсова поля) обязательный досмотр со сканированием сумок и прохождением через рамки металлоискателей. Но не так строго, как при входе на стадион. Карманы выворачивать не заставляют, выбрасывать и оставлять ничего не приходится. Внутри оказываешься довольно быстро.

За час до начала матча немноголюдно, человек 50 максимум. Для болельщиков есть зона кейтеринга, поле для игры в мини-футбол, настольный футбол, музей, сцена с гигантским экраном и основное место для наблюдения за происходящим, затянутое резиновым настилом, чтобы можно было сидеть.

Фото: Михаил Огнев

В музее множество разных раритетных экспонатов: от оригинальной футбольной формы сборной СССР до портретов известных в прошлом игроков. Главный экспонат – Кубок УЕФА, завоеванный «Зенитом» в 2008 году (кажется, все-таки реплика). Работает экскурсовод. Когда зашел корреспондент «Фонтанки», он как раз стоял возле Кубка УЕФА и что-то увлеченно рассказывал группе из четырех человек.

– …а у Данни на руке была вытатуирована буква «Д» в честь «Динамо», в котором он играл. Ну так болельщики в «Зените» его из-за этого сразу невзлюбили. Но когда он в матче за Суперкубок УЕФА забил «Манчестеру», отношение к нему изменилось, и про эту букву «Д» стали говорить, что с нее начинается имя Данни, так что все нормально.

Слушатели понимающе кивали.

***

На сцене тем временем уже во всю работали ведущие – Алан Тхапсаев и Владимир Столяров. Столяров, представляя соперников полуфинального матча Португалия – Чили, в духе боксерских ринг-анонсеров растягивал гласные.

– Сегодня нас ожидает матч Португа-а-а-а-а-алия – М-е-е-е-е-е-е... Шутка! Чили!

– За пультами у нас сегодня диджей... (неразборчиво представляет диджея.) У него много пультов. А знаете, почему? Потому что там, где он работает, они у него постоянно ломаются и ему выдают новые. Ха-ха-ха.

Специфический такой праздник футбола.

– Душа радуется, глядя на то, как сегодня заполняется наша фан-зона, – между тем вялым голосом декларировал телеведущий Столяров.

Чуть позже он пять раз безуспешно попытается выговорить в микрофон слово «безапелляционный».

***

Народу действительно прибавилось, но немного. Полицейских в черном и волонтеров в синем по-прежнему гораздо больше. Минимум в два раза.

– Много к вам тут людей приходит? – спрашиваю у координатора местных волонтеров по имени Маша.

– Мы так не можем посчитать, конечно, – неуверенно отвечает Маша, но тут на помощь приходит молодой человек с именем Артём на бейдже, занимающий, видимо, более высокое положение в местной иерархии.

– Ну вот это поле все обычно заполнено, – уточняет Артём.

– Даже в дни, когда нет матчей? – искренне удивляюсь я. – А чем они здесь занимаются?

– Они приходят слушать концерты питерских групп, – вновь отвечает Маша. – Их тут по-всякому развлекают. Недавно вот закончился футбольный турнир среди ветеранов…

– Еще есть музей истории футбола, – вновь подсказывает Артём.

– Да, музей истории футбола, там проходят экскурсии, – продолжает Маша. – Поесть приходят, потому что у нас тут много разных ресторанов на любой вкус.

На чистую воду выводит продавец в одной из точек питания.

– На матчах России здесь полно народу, а вот в остальные дни тухло, – говорит он, заворачивая очередной гамбургер в бумагу. – Но сегодня, кстати, тоже нормально собралось. Такого количества иностранцев я точно здесь еще не видел.

***

Маша и Артём забыли упомянуть еще о паре местных развлечении. За несколько минут до начала матча с десяток волонтеров выстроились перед сценой, включилась бодрая музыка, и они начали танцевать. Получилось так себе: молодые люди и девушки не попадали в такт, кто-то то и дело забывал движения. Но пара зрителей все-таки не выдержали и также бросились в этот безудержный танец. А перед самым началом ведущие явили свой вариант осьминога Пауля – собаку лайку. Лайка, выбрав правую тарелку с кормом, спрогнозировала победу Чили. Кто бы мог подумать.

Фото: Михаил Огнев

К стартовому свистку зрителей собралось действительно прилично, человек четыреста. Сред них корреспондент «Фонтанки» насчитал несколько десятков чилийцев, благодаря которым праздник футбола наконец начал напоминать действительно праздник. Эти люди эмоционально воспринимали каждый хоть сколько-нибудь опасный момент в матче. Почти без перерыва звучала их фирменная кричалка «Chi-Chi-Chi Le-Le-Le Viva Chile!». Менялась кричалка только, если совершалась несправедливость по отношению к сборной Чили. Тогда южноамериканцы без капли стеснения принимались с улыбками на лице распевать неполиткорректное в адрес его родителей. Эта же фраза повторялась почему-то каждый раз при появлении нападающего Португалии Криштиану Роналду на экране. К нему у чилийцев явно была особая любовь. И чем ближе концовка матча, тем градус веселья среди иностранцев становился выше.

***

Основное время закончилось вничью 0:0. Чилийские болельщики на Конюшенной площади отметили это событие танцами, какими-то национальными песнями и селфи с ошалевшими от такого поведения иностранцев российскими зрителями. Штанга и перекладина в добавленное время на 119 минуте побили рекорд по децибелам в этот вечер. Незаметно вокруг стало прибавляться полицейских. Оно и правильно: непонятно, чего можно ожидать от этих сумасшедших чилийцев. Но и в добавленное время голов мы не увидели.

В серии пенальти возникла новая кричалка: «Bravo! Bravo! Bravo!». Это так чилийцы поддерживали своего вратаря Клаудио Браво. Перед турниром много говорилось о том, что Браво уже не тот. Это было справедливо: за последний год YouTube пополнился изрядным количеством ляпов и ошибок этого некогда отличного вратаря. Но в этом матче Браво вспомнил свои лучшие годы и отбил три подряд пенальти, выведя свою сборную в финал.

Ой, что тут началось! В ход пошли даже железные столики, которые приспособили под барабаны. Песни, танцы, скандирования – начался настоящий южноамериканский праздник. Бойцы Росгвардии напряженно смотрели на это все, но не вмешивались. Быстро веселье захватило и россиян. Они тоже прыгали под ритм, как могли подпевали на непонятном языке, сами же начинали скандировать немудреное «Chi-Chi-Chi Le-Le-Le Viva Chile!», а чилийцы уже подхватывали. Как приятно все-таки прикоснуться к счастью, пусть оно и чужое. До своего еще не доросли.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»