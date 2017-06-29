Chi-Chi-Chi Le-Le-Le Viva Chile!

Еще
13:35 29.06.2017
Пришлите свою новость!
13:33
Кадетский корпус СК РФ на Мойке отремонтируют за 107 миллионов
13:28
СМИ: Украина готовится изменить статус Крыма
13:20
МВД предложило не возбуждать дела по «мелким преступлениям» без подозреваемого
13:14
Судостроительный завод Турку недоплачивает гастарбайтерам
13:05
В СПбГУ открылся уникальный для России Социальный центр переводов
13:05
Студентов из Петербурга послали строить Крымский мост
13:04
«Челси» может перехватить у «Зенита» защитника Костаса Маноласа
13:00
Жители Красного Села остались без воды, света и Интернета
12:53
За аферу с 4 миллионами глава петербургской турфирмы получила 4 года условно
12:40
Финская полиция выпустила инструкцию о поведении при теракте
12:28
Сбежавший из дома четвероклассник прошел пешком 13 км из Отрадного в Петербург
12:25
Петербуржец поставил машину на стоянку на год. Автомобиль пропал
12:15
Экс-глава Минобороны Сердюков вошел в совет директоров КамАза
12:07
Продолжительность жизни в России выросла до рекордных 72 лет
11:54
В день финала Кубка конфедераций автобусы в Петербурге работают до 4 утра
11:40
Арт-инсталляцию о мире особых людей покажут в петербургском ТЦ
11:31
28 кг янтаря и украшений арестовали в торговом центре на Благодатной
11:21
Погибшего под Выборгом водителя из машины вырезали спасатели
11:04
Рабочие тушили пожар над будущим метро на Туристской
10:57
Состоятельный петербуржец забыл о налогах и поплатился кроссовером
10:48
Бомбу на "Владимирской" не нашли
10:39
В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I
10:23
Роналду покинул Россию из-за рождения двойни
10:15
Из Финляндии в Эстонию контрабандой вывезли 180 тонн мусора
10:09
Петербуржец просит найти сына, не вернувшегося со Шри-Ланки
09:58
Встреча одноклассников в Весёлом Посёлке закончилась смертью двух человек
09:40
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
09:32
Метро «Владимирская» в утренний час пик закрыли для пассажиров
09:29
Гимнастка Мамун готова научить сборную России по футболу дисциплине
09:21
Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру и СК после проверки Минздрава
09:09
В Петербурге двое гвардейцев не поделили машину из-за долгов
09:01
На Красненьком кладбище нашли тело бывшего заключённого в «адидасах»
08:53
Кабмин не видит конфликта интересов в назначении сына Рогозина руководителем авиастроительных компаний
08:45
Школьница пострадала при взрыве смартфона на Урале
08:37
Защитные жалюзи не спасли от вора «Евросеть» на Испытателей
08:29
Заблокированные на Украине российские сайты восстанавливают трафик
08:21
В ДТП в Янино байкер погиб, на Софийской – серьезно ранен
08:13
В Минобороны назвали «удобной целью» новый британский авианосец
08:05
Американским военным запретят пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
02:24
“Гадкий я” снова станет гадким - в последний раз
02:05
В кино покажут экранизацию романа Стивена Фрая
01:53
Танцевальный марафон Open Look начнется в Летнем саду
01:40
Tequilajazzz включит летнюю громкость
01:20
В кино акулы сожрут девушек
00:49
РФ и Грузия хотят упростить визовый режим для экипажей самолетов
00:41
Российский Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Эстонией
00:30
В США рассказали о массовом поражении физиков на ядерном объекте
00:21
Клаудио Браво о трех отраженных пенальти: Это не случайность
00:12
Автомобиль врезался в толпу у вокзала в Лондоне
00:08
США объявили о введении новых мер безопасности для гражданской авиации
28/06
Лавров: НАТО многократно нарастило силы в Европе
28/06
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
28/06
В Харькове демонтировали барельеф Жукову
28/06
«Дальпитерстрой» за свой счет осветит Школьную
28/06
Цены на нефть растут
28/06
Мексиканец сказал жене, что пошел в магазин, и улетел на Кубок конфедераций
28/06
Кадыров через Telegram предупредил "ИноСМИ" об иске от Саудовской Аравии
28/06
СМИ США сообщают об отправке авианосцев к Сирии
28/06
Мнение: Строительная отрасль должна развернутся к старым зданиям
28/06
Город окончательно распрощался с академией гольфа в Сестрорецке
28/06
США поставили военную технику у сирийской авиабазы Шайрат
28/06
Украина подписала соглашение о присоединении к энергосистеме Европы
28/06
20 гектаров в Понтонном разлиновали под коттеджную застройку
28/06
Петербург объявил дорожные конкурсы на дополнительные 1,2 миллиарда рублей
28/06
Дипломаты РФ в ООН предупредили о возможных провокациях с химоружием в Сирии
28/06
Путин: Иностранные разведки пытаются влиять на внутренние дела России
28/06
Нэт Кинг Коул - музыкант, который победил расизм
28/06
Медведев: Неиспользуемые промзоны в крупных городах следует отдавать под жилую застройку
28/06
«Зенит» вернул полузащитника Роберта Мака в «ПАОК»
28/06
Скульптуры северного павильона Аничкова дворца увезут на реставрацию
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
29.06.2017 11:44
0 Комментариев

Chi-Chi-Chi Le-Le-Le Viva Chile!

Лайка-предсказатель, ведущие с проблемным чувством юмора и чилийцы, устроившие карнавал на Конюшенной. Такой «Фонтанка» увидела фан-зону Кубка конфедераций в Петербурге.
Chi-Chi-Chi Le-Le-Le Viva Chile!
Михаил Огнев

Созданием фан-зоны на Конюшенной занималась компания петербургского миллиардера Евгения Финкельштейна «ЗАО «Планета плюс». В апреле на безальтернативной основе она выиграла тендер на 79,7 млн руб. Главной целью было протестировать во время Кубка конфедераций работоспособность территории и инфраструктуры, максимально приближенной к фестивалю болельщиков FIFA 2018, когда в России действительно надеются на толпы иностранных болельщиков. 

16 июня состоялось торжественное открытие, на котором присутствовали губернатор Георгий Полтавченко, председатель Оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Виталий Мутко и председатель городского парламента Вячеслав Макаров. Спустя две недели мы решили проверить, что там происходит и насколько вся эта идея вообще оказалась интересной петербуржцам и гостям города.

Первое впечатление на подходе – очень много полиции и Росгвардии. На набережной канала Грибоедова через каждые 100 метров патрули по 4-5 человек. Иногда с собаками. Чем ближе к площади, тем больше кинологов. На входе (только со стороны Марсова поля) обязательный досмотр со сканированием сумок и прохождением через рамки металлоискателей. Но не так строго, как при входе на стадион. Карманы выворачивать не заставляют, выбрасывать и оставлять ничего не приходится. Внутри оказываешься довольно быстро.

За час до начала матча немноголюдно, человек 50 максимум. Для болельщиков есть зона кейтеринга, поле для игры в мини-футбол, настольный футбол, музей, сцена с гигантским экраном и основное место для наблюдения за происходящим, затянутое резиновым настилом, чтобы можно было сидеть.

Фото: Михаил Огнев

В музее множество разных раритетных экспонатов: от оригинальной футбольной формы сборной СССР до портретов известных в прошлом игроков. Главный экспонат – Кубок УЕФА, завоеванный «Зенитом» в 2008 году (кажется, все-таки реплика). Работает экскурсовод. Когда зашел корреспондент «Фонтанки», он как раз стоял возле Кубка УЕФА и что-то увлеченно рассказывал группе из четырех человек.

– …а у Данни на руке была вытатуирована буква «Д» в честь «Динамо», в котором он играл. Ну так болельщики в «Зените» его из-за этого сразу невзлюбили. Но когда он в матче за Суперкубок УЕФА забил «Манчестеру», отношение к нему изменилось, и про эту букву «Д» стали говорить, что с нее начинается имя Данни, так что все нормально.

Слушатели понимающе кивали.

***

На сцене тем временем уже во всю работали ведущие – Алан Тхапсаев и Владимир Столяров. Столяров, представляя соперников полуфинального матча Португалия – Чили, в духе боксерских ринг-анонсеров растягивал гласные.

– Сегодня нас ожидает матч Португа-а-а-а-а-алия – М-е-е-е-е-е-е... Шутка! Чили!

– За пультами у нас сегодня диджей... (неразборчиво представляет диджея.) У него много пультов. А знаете, почему? Потому что там, где он работает, они у него постоянно ломаются и ему выдают новые. Ха-ха-ха. 

Специфический такой праздник футбола. 

– Душа радуется, глядя на то, как сегодня заполняется наша фан-зона, – между тем вялым голосом декларировал телеведущий Столяров.

Чуть позже он пять раз безуспешно попытается выговорить в микрофон слово «безапелляционный».

***

Народу действительно прибавилось, но немного. Полицейских в черном и волонтеров в синем по-прежнему гораздо больше. Минимум в два раза.

– Много к вам тут людей приходит? – спрашиваю у координатора местных волонтеров по имени Маша.

– Мы так не можем посчитать, конечно, – неуверенно отвечает Маша, но тут на помощь приходит молодой человек с именем Артём на бейдже, занимающий, видимо, более высокое положение в местной иерархии.

– Ну вот это поле все обычно заполнено, – уточняет Артём.

– Даже в дни, когда нет матчей? – искренне удивляюсь я. – А чем они здесь занимаются?

– Они приходят слушать концерты питерских групп, – вновь отвечает Маша. – Их тут по-всякому развлекают. Недавно вот закончился футбольный турнир среди ветеранов…

– Еще есть музей истории футбола, – вновь подсказывает Артём.

– Да, музей истории футбола, там проходят экскурсии, – продолжает Маша. – Поесть приходят, потому что у нас тут много разных ресторанов на любой вкус.

На чистую воду выводит продавец в одной из точек питания.

– На матчах России здесь полно народу, а вот в остальные дни тухло, – говорит он, заворачивая очередной гамбургер в бумагу. – Но сегодня, кстати, тоже нормально собралось. Такого количества иностранцев я точно здесь еще не видел.

***

Маша и Артём забыли упомянуть еще о паре местных развлечении. За несколько минут до начала матча с десяток волонтеров выстроились перед сценой, включилась бодрая музыка, и они начали танцевать. Получилось так себе: молодые люди и девушки не попадали в такт, кто-то то и дело забывал движения. Но пара зрителей все-таки не выдержали и также бросились в этот безудержный танец. А перед самым началом ведущие явили свой вариант осьминога Пауля – собаку лайку. Лайка, выбрав правую тарелку с кормом, спрогнозировала победу Чили. Кто бы мог подумать.

Фото: Михаил Огнев

К стартовому свистку зрителей собралось действительно прилично, человек четыреста. Сред них корреспондент «Фонтанки» насчитал несколько десятков чилийцев, благодаря которым праздник футбола наконец начал напоминать действительно праздник. Эти люди эмоционально воспринимали каждый хоть сколько-нибудь опасный момент в матче. Почти без перерыва звучала их фирменная кричалка «Chi-Chi-Chi Le-Le-Le Viva Chile!». Менялась кричалка только, если совершалась несправедливость по отношению к сборной Чили. Тогда южноамериканцы без капли стеснения принимались с улыбками на лице распевать неполиткорректное в адрес его родителей. Эта же фраза повторялась почему-то каждый раз при появлении нападающего Португалии Криштиану Роналду на экране. К нему у чилийцев явно была особая любовь. И чем ближе концовка матча, тем градус веселья среди иностранцев становился выше.

***

Основное время закончилось вничью 0:0. Чилийские болельщики на Конюшенной площади отметили это событие танцами, какими-то национальными песнями и селфи с ошалевшими от такого поведения иностранцев российскими зрителями. Штанга и перекладина в добавленное время на 119 минуте побили рекорд по децибелам в этот вечер. Незаметно вокруг стало прибавляться полицейских. Оно и правильно: непонятно, чего можно ожидать от этих сумасшедших чилийцев. Но и в добавленное время голов мы не увидели.

Chi-Chi-Chi Le-Le-Le Viva Chile!

В серии пенальти возникла новая кричалка: «Bravo! Bravo! Bravo!». Это так чилийцы поддерживали своего вратаря Клаудио Браво. Перед турниром много говорилось о том, что Браво уже не тот. Это было справедливо: за последний год YouTube пополнился изрядным количеством ляпов и ошибок этого некогда отличного вратаря. Но в этом матче Браво вспомнил свои лучшие годы и отбил три подряд пенальти, выведя свою сборную в финал.

Ой, что тут началось! В ход пошли даже железные столики, которые приспособили под барабаны. Песни, танцы, скандирования – начался настоящий южноамериканский праздник. Бойцы Росгвардии напряженно смотрели на это все, но не вмешивались. Быстро веселье захватило и россиян. Они тоже прыгали под ритм, как могли подпевали на непонятном языке, сами же начинали скандировать немудреное «Chi-Chi-Chi Le-Le-Le Viva Chile!», а чилийцы уже подхватывали. Как приятно все-таки прикоснуться к счастью, пусть оно и чужое. До своего еще не доросли.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Челси» может перехватить у «Зенита» защитника Костаса Маноласа
Роналду покинул Россию из-за рождения двойни
Гимнастка Мамун готова научить сборную России по футболу дисциплине
Клаудио Браво о трех отраженных пенальти: Это не случайность
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
Мексиканец сказал жене, что пошел в магазин, и улетел на Кубок конфедераций
«Зенит» вернул полузащитника Роберта Мака в «ПАОК»
СМИ: Полузащитник Паредес стал игроком «Зенита»
«Зенит» встретится с «Тосно» в третьем туре РФПЛ, со «Спартаком» - в четвертом
Лыжники улетели в белую ночь
Chi-Chi-Chi Le-Le-Le Viva Chile!
Чем удивит фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»
Концентрация на мяче
Как «Газпром» создает в Петербурге волейбольный суперклуб
Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"
Не нужно обижать эту команду
Как Роналду оказался популярнее сборной России
За что болельщиков отправили в бан
Россия проиграла Португалии, но не футболу
Карнавал-парад «Фонтанка SUP - 2017» пройдет под десятком мостов в самом центре Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Напишите Тинькову в Telegram

Плохой Petya! Эксперт показал, как работает мониторинг кибератак

Андрей Чепакин

Лыжники улетели в белую ночь

Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.