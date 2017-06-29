Российский Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Эстонией

Российский самолет 29 июня проведет наблюдательный полет над Эстонией в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сил обороны Эстонии.

Международно-сертифицированный самолет Ан-30Б прибыл в аэропорт города Тарту из Финляндии, где он также проводил наблюдательный полет. Самолет снабжен цифровыми сенсорами, передает "Газета.ру".

В момент полета на его борту будут находится 17 наблюдателей из России и Белоруссии и четыре представителя эстонской стороны, которые будут следить за соблюдением маршрута полета и действиями наблюдателей.