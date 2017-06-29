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29.06.2017 00:30

В США рассказали о массовом поражении физиков на ядерном объекте

 

Американская некоммерческая организация «Центр за честность в обществе» пришла к выводу, что в ходе экспериментов на Невадском испытательном полигоне в округе Най (США) радиоактивному поражению подверглись более 30 ученых-ядерщиков и технических сотрудников.

Расследования этого и других инцидентов представлены на сайте организации, кратко о них сообщает издание Scientific American, пишет "Лента.ру".

Согласно докладу «Центра за честность в обществе», в ходе экспериментов, состоявшихся в апреле и мае 2014 года на реакторе «Леди Годива», была нарушена техника безопасности, в частности, отключена сигнализация, предупреждающая о распространении радиоактивных частиц в посторонние помещения. Система была подключена к вентиляции и воздушным фильтрам, которыми были связаны два помещения, в одном из которых находилась «Леди Годива», а в другом — персонал лаборатории до и после экспериментов.

В ходе замеров, проведенных в июне 2014 года, в коридоре лаборатории было обнаружено повышенное содержание радиоактивных частиц. В комнате, где располагался реактор, показатели были превышены в 20 раз. В июле 2014 года у одного из сотрудников, принимавших участие в эксперименте, ученого из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (Калифорния, США), анализ мочи дал положительный результат на воздействие обогащенным ураном.

Последующие анализы, взятые у других участников эксперимента, показали, что во время работ на «Леди Годиве» воздух с обогащенным ураном вдыхали еще три техника, потом выяснилось, что всего было поражено более 30 человек. Всего в опытах на реакторе были задействованы 97 сотрудников и ученых.

«Правительственные ученые не знали, что они вдыхали радиоактивный уран во время эксперимента. Фактически, большинство из них узнали о воздействии через несколько месяцев», — сообщает Scientific American.

В расследовании «Центра за честность в обществе» также сообщается, что подрядчики, ответственные за безопасность на ядерных объектах, фактически не были оштрафованы за несоблюдение техники безопасности. Организация высказывает беспокойство по поводу того, что сотрудники ядерных объектов зачастую предпочитают умалчивать о проблемах с техникой безопасности, опасаясь санкций со стороны руководства.

«Леди Годива» представляет собой импульсный ядерный реактор, построенный в 1950-х годах в Лос-Аламосской национальной лаборатории (штат Нью-Мексико, США). Объект, предназначенный для создания потоков нейтронов и гамма-лучей, был несколько лет назад перенесен в Невадский испытательный полигон.


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