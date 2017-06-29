Еще
00:54 29.06.2017
Пришлите свою новость!
00:49
РФ и Грузия хотят упростить визовый режим для экипажей самолетов
00:41
Российский Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Эстонией
00:30
В США рассказали о массовом поражении физиков на ядерном объекте
00:21
Клаудио Браво о трех отраженных пенальти: Это не случайность
00:12
Автомобиль врезался в толпу у вокзала в Лондоне
00:08
США объявили о введении новых мер безопасности для гражданской авиации
28/06
Лавров: НАТО многократно нарастило силы в Европе
28/06
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
28/06
В Харькове демонтировали барельеф Жукову
28/06
«Дальпитерстрой» за свой счет осветит Школьную
28/06
Цены на нефть растут
28/06
Мексиканец сказал жене, что пошел в магазин и улетел на Кубок конфедераций
28/06
Кадыров через Telegram предупредил "ИноСМИ" об иске от Саудовской Аравии
28/06
СМИ США сообщают об отправке авианосцев к Сирии
28/06
Мнение: Строительная отрасль должна развернутся к старым зданиям
28/06
Город окончательно распрощался с академией гольфа в Сестрорецке
28/06
США поставили военную технику у сирийской авиабазы Шайрат
28/06
Украина подписала соглашение о присоединении к энергосистеме Европы
28/06
20 гектаров в Понтонном разлиновали под коттеджную застройку
28/06
Петербург объявил дорожные конкурсы на дополнительные 1,2 миллиарда рублей
28/06
Дипломаты РФ в ООН предупредили о возможных провокациях с химоружием в Сирии
28/06
Путин: Иностранные разведки пытаются влиять на внутренние дела России
28/06
Нэт Кинг Коул - музыкант, который победил расизм
28/06
Медведев: Неиспользуемые промзоны в крупных городах следует отдавать под жилую застройку
28/06
«Зенит» вернул полузащитника Роберта Мака в «ПАОК»
28/06
Скульптуры северного павильона Аничкова дворца увезут на реставрацию
28/06
Роскомнадзор внес Telegram в реестр за три часа
28/06
Казарма Конногренадерского полка в Петергофе продана за 13 млн рублей
28/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 июня
28/06
СМИ: Полузащитник Паредес стал игроком «Зенита»
28/06
Законодательное собрание Петербурга ушло на каникулы
28/06
Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно
28/06
ГИБДД задержала всемирного судью-полицейского из военно-научной разведки
28/06
Петербуржцы откладывают регистрацию авто из-за трех букв
28/06
Жаров: Роскомнадзор сам зарегистрирует Telegram без бюрократии
28/06
Предполагаемые члены террористической «Хизб ут-Тахрир» арестованы в Петербурге
28/06
На «Почте России» нашли «серую» корреспонденцию на сотни миллионов рублей
28/06
Напишите Тинькову в Telegram
28/06
Базы ГИБДД Петербурга недоступны из-за вирусной атаки
28/06
Присяжные вновь не смогли вынести вердикт по делу Немцова
28/06
«Зенит» встретится с «Тосно» в третьем туре РФПЛ, со «Спартаком» - в четвертом
28/06
Болельщика Кубка конфедераций госпитализировали с малярией
28/06
Решение о Telegram Жаров примет лично
28/06
Лыжники улетели в белую ночь
28/06
Пострадавшие от утечки фреона в «Магните» ощущали опьянение
28/06
Петербургский ЗакС попросит министров помочь заблудившимся грибникам
28/06
Депутаты запретили детям гулять по кладбищам Петербурга ночью
28/06
Вне игры: «Фонтанке» не продали алкоголь по паспорту болельщика
28/06
Вирус-шифровальщик Petya добрался до Финляндии
28/06
Сарсания: У Ерохина и Полоза были пункты в контрактах, позволяющие покинуть «Ростов» бесплатно
28/06
Настырного петербургского коллектора пожурило начальство
28/06
ЗакС отклонил референдум об отзыве оппозиционных депутатов
28/06
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
28/06
Плохой Petya! Эксперт показал, как работает мониторинг кибератак
28/06
Метрополитен выберет самые пожароопасные станции за 102 млн
28/06
Переговоры «Зенита» и Маноласа о валюте возобновились
28/06
ЗакС отклонил референдум о статусе Исаакиевского собора
28/06
Эффективность губернаторов будут оценивать по заботе о социальных НКО
28/06
МИД: Санкции Евросоюза против России не достигли своих целей
28/06
СОБР вскрыл сейфы петербургской фирмы, обслуживающей кассовые аппараты
28/06
В Совфеде предложили блокировать СМИ с зарубежным финансированием
28/06
Ай Вэйвэй выложил портреты фигурантов «Болотного дела» деталями Лего
28/06
Еще двух человек задержали по делу о строительстве халифата в Петербурге
28/06
«Коламбус» пытается забрать у СКА Ковальчука
28/06
Из Университета им. Бонч-Бруевича увольняется «главный по экономике»
28/06
Лев Додин предлагает театральному сообществу скинуться на освобождение Малобродского
28/06
ЗакС не разрешил помощникам депутатов высказываться публично
28/06
Отвернувшуюся от убийства дежурную петербургской полиции наказали условно
28/06
Вирус-вымогатель заставил полицию Петербурга опасаться писем о финансах
28/06
Полоз о своем переходе в «Зенит»: Рад, что попал в такой великий клуб
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
29.06.2017 00:21

Клаудио Браво о трех отраженных пенальти: Это не случайность

 

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво не стал скрывать радости после победы над Португалией (0:0, пен. – 3:0) в полуфинале Кубка конфедераций 28 июня. Голкипер отразил все три удара португальцев в послематчевой серии. Основное  и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьёй.

"Чувствую себя так же, как и всегда. Я достаточно уравновешенный человек. Ранее я был травмирован, в течение определенного времени не играл на таком же уровне, как прежде. Но сегодня матч был особенным. Нам наконец-то удалось пробиться в финал! Это завершение очень важного игрового цикла. Мы очень счастливы", – заявил Браво журналистом сразу по окончании матча. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Вы отразили все три пенальти.Это случайность или нет?

– Не думаю, что это случайность. Для достижения таких результатов надо работать, анализировать своих оппонентов. Мы играем не только ногами и руками, но и головой. Вдумчиво работали все это время. Я знал в серии пенальти, что мне нужно делать. Сейчас мы очень рады. Мы смогли остановить чемпионов Европы.

Завтра во втором полуфинале турнира в Сочи встретятся сборные ФРГ и Мексики. Победитель Кубка конфедерации определится 2 июля на "Санкт-Петербург Арене".


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Клаудио Браво о трех отраженных пенальти: Это не случайность
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
Мексиканец сказал жене, что пошел в магазин и улетел на Кубок конфедераций
«Зенит» вернул полузащитника Роберта Мака в «ПАОК»
СМИ: Полузащитник Паредес стал игроком «Зенита»
«Зенит» встретится с «Тосно» в третьем туре РФПЛ, со «Спартаком» - в четвертом
Лыжники улетели в белую ночь
Сарсания: У Ерохина и Полоза были пункты в контрактах, позволяющие покинуть «Ростов» бесплатно
Переговоры «Зенита» и Маноласа о валюте возобновились
«Коламбус» пытается забрать у СКА Ковальчука
Чем удивит фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»
Концентрация на мяче
Как «Газпром» создает в Петербурге волейбольный суперклуб
Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"
Не нужно обижать эту команду
Как Роналду оказался популярнее сборной России
За что болельщиков отправили в бан
Россия проиграла Португалии, но не футболу
Карнавал-парад «Фонтанка SUP - 2017» пройдет под десятком мостов в самом центре Петербурга
Футбол включили на повтор
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Чем удивит фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»

Андрей Чепакин

Лыжники улетели в белую ночь

Вне игры: «Фонтанке» не продали алкоголь по паспорту болельщика

Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.