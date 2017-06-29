Клаудио Браво о трех отраженных пенальти: Это не случайность

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво не стал скрывать радости после победы над Португалией (0:0, пен. – 3:0) в полуфинале Кубка конфедераций 28 июня. Голкипер отразил все три удара португальцев в послематчевой серии. Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьёй.

"Чувствую себя так же, как и всегда. Я достаточно уравновешенный человек. Ранее я был травмирован, в течение определенного времени не играл на таком же уровне, как прежде. Но сегодня матч был особенным. Нам наконец-то удалось пробиться в финал! Это завершение очень важного игрового цикла. Мы очень счастливы", – заявил Браво журналистом сразу по окончании матча. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Вы отразили все три пенальти.Это случайность или нет?

– Не думаю, что это случайность. Для достижения таких результатов надо работать, анализировать своих оппонентов. Мы играем не только ногами и руками, но и головой. Вдумчиво работали все это время. Я знал в серии пенальти, что мне нужно делать. Сейчас мы очень рады. Мы смогли остановить чемпионов Европы.

Завтра во втором полуфинале турнира в Сочи встретятся сборные ФРГ и Мексики. Победитель Кубка конфедерации определится 2 июля на "Санкт-Петербург Арене".