Автомобиль врезался в толпу у вокзала в Лондоне
Автомобиль врезался в толпу людей рядом с лондонским вокзалом Кингс-Кросс, сообщает Daily Star.
Подробности инцидента и количество пострадавших уточняются.
Источник: RNS
Автомобиль врезался в толпу людей рядом с лондонским вокзалом Кингс-Кросс, сообщает Daily Star.
Подробности инцидента и количество пострадавших уточняются.
Источник: RNS
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