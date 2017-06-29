США объявили о введении новых мер безопасности для гражданской авиации
Министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что в США вводятся новые меры безопасности, касающихся направляющихся в страну иностранных пассажирских самолетов, сообщает Fox News.
По его словам, усиление мер безопасности необходимо, так как террористы регулярно находят лазейки, которые могут быть использованы для теракта.
В рамках новых мер безопасности будет введено новое сканирование на наличие взрывчатки, а также усовершенствовано сканирование самих пассажиров авиарейсов.
Он предупредил, что данные шаги не будут последними в вопросе ужесточения системы безопасности. «Бездействие — это не вариант», — подчеркнул министр.
Отмечается, что в будущем США также могут ввести запрет на электронику в салоне самолета из-за опасений о возможности пронести в нее бомбу.
Источник: Газета.ру