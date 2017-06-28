В Харькове демонтировали барельеф Жукову

С многоэтажки возле станции метро «Дворец спорта» в украинском Харькове убрали барельеф Жукову, в честь которого до переименования назывался проспект, пролегающий в Слободском и Немышлянском района города. Одновременно доска служила указателем.

Эту информацию 28 июня «МедиаПорту» подтвердил ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охране историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексей Хорошковатый.

Барельеф висел на фасаде дома №190/1 по Московскому проспекту Харькова, возле станции метро «Дворец спорта» (до переименования — «Маршала Жукова») и проспекта Петра Григоренко (бывший проспект Маршала Жукова), уточняет издание.

«Это была доска-указатель. Она была демонтирована в штатном режиме, поскольку проспект переименован. Как материальная ценность она будет храниться на складе балансодержателя», — объяснил Хорошковатый.

Ещё один барельеф Жукову весной исчез с фасада харьковской школы, названной в честь маршала Советского Союза.

Издание уточняет, что так называемый процесс декоммунизации – избавления от символики времен СССР в Харькове согласно принятым властями Украины законам – начался в 2015-м году и завершился в мае 2016-го.

В ноябре 2015-го Харьковский горсовет утвердил 173 новых названия объектов топонимики, в феврале — ещё 48 улиц и несколько районов. Площадь Руднева получила название площади Героев Небесной Сотни, а станция метро «Советская» — «Площади Конституции».