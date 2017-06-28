Мексиканец сказал жене, что пошел в магазин и улетел на Кубок конфедераций

Мексиканский болельщик Артуро Гарсия отправился в Россию на Кубок конфедераций по футболу, сказав жене, что выйдет в магазин.

Слова фаната 28 июня приводит издание Remezcla, пишет "Лента.ру".

«Я сказал жене, что поеду в супермаркет за сигаретами, но не уточнил, в какой именно. Хотя супруга в конце концов узнала, что я уехал в Россию на Кубок конфедераций», — сказал Гарсия.

Сборная Мексики вышла в полуфинал Кубка конфедераций, где сыграет с командой Германии. Встреча пройдет 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

Сейчас в Казани проходит первый полуфинал Кубка между сборными Португалии и Чили. Счет в матче 0:0, назначено дополнительное время.

Финал Кубка конфедераций состоится 2 июня на "Санкт-Петербург Арене".