Кадыров через Telegram предупредил "ИноСМИ" об иске от Саудовской Аравии

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию вокруг публикации российского сайта "ИноСМИ", который, ссылаясь на норвежское издание Steigan blogger привёл несколько высказываний наследного принца Саудовской Аравии про Россию. По словам Кадырова, Мухаммед бен Сальман ничего не говорил о возможности королевства за три дня уничтожить российские силы в Сирии.

Высказывание Рамзана Кадырова появилось в его канале в Telegram 28 июня. Разобраться в ситуации с публикацией Кадыров счёл "делом чести", после чего привёл ряд источников, которые опровергли не только факты, которые были опубликованы в норвежском издании, но и сам факт интервью с наследным принцем. Так, он уверен в том, что Мухаммад бин Салман ничего не говорил про уничтожение российских сил в Сирии заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову. "В настоящее время дипломаты двух стран работают над организацией визита короля Саудовской Аравии в Москву", – пишет Кадыров.

Он также уверен, что первоисточник – "немецкий сайт, который находится под контролем врагов хороших отношений между Россией и исламским миром". Как передаёт чеченский лидер, Саудовская Аравия уже потребовала у "ИноСМИ" удалить статью, иначе им грозит судебный иск.

"В канцелярии наследного принца также заявили, что такого интервью не было. Это уже не первый случай, когда через сомнительные издания вбрасывается дезинформация про Саудовскую Аравию и ее руководство", – заявляет глава Чечни.

Нашлось на канале Кадырова в мессенджере место и для официальных заявлений, касательно характера отношений между Россией и Саудовской Аравией – они "развиваются в положительном русле".

"ИноСМИ" либо ещё не получили предупреждение из Саудовской Аравии, либо не посчитали нужным публикацию удалять – на сегодняшний день она все ещё доступна для читателей.