СМИ США сообщают об отправке авианосцев к Сирии

Военные корабли и самолеты США размещены на атакующих позициях для возможного удара по Сирии.

Об этом в среду, 28 июня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники, утверждая, что атака пока не планируется, пишет "Лента.ру".

Как ранее сообщала "Фонтанка", американские военные круглосуточно наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии. В Вашингтоне считают, что оттуда может последовать химическая атака. Канал отмечает, что разведка якобы заметила перемещение самолетов и емкостей с химическими веществами на Шайрате, но иной подозрительной активности там не в последнее время не выявляли.

27 июня Белый дом обвинил Сирию в подготовке еще одной химической атаки. Администрация США предупредила президента Сирии Башара Асада, что он и его военные «заплатят высокую цену», если он совершит такое нападение.

В заявлении Вашингтона говорится, что намерения Сирии аналогичны химатаке 4 апреля, когда, как утверждают на Западе, были убиты десятки мирных жителей.