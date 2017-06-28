Город окончательно распрощался с академией гольфа в Сестрорецке

Смольный признал утратившим силу собственное постановление о предоставлении земли под строительство голь-клуба в Курортном районе. Компания-подрядчик находится в стадии ликвидации.

Нынешнее постановление опубликовано на сайте городского правительства 28 июня. Оно отменяет решение о передаче инвестору в аренду участка западнее пересечения Приморского и Зеленогорского шоссе.

Рещение об аренде город принял в августе 2011 года. Землю передали ООО «Гольф Дюны», связанному с «Плаза Лотус Групп» Бориса и Михаила Зингаревичей. Компания должна была перечислить в бюджет 165 млн рублей и построить за 6 лет академию гольфа с гостиницами, теннисным центром и комплексом для верховой езды. Договор с компанией расторгли в 2015 году, сама она сейчас находится в стадии ликвидации. Ранее сообщалось, что на этом месте должен появиться ипподром — проект разрабатывал «Газпром» вместе с Федерацией конного спорта России.