США поставили военную технику у сирийской авиабазы Шайрат

США разместили военную технику около базы ВВС Сирии Шайрат и установили режим постоянного наблюдения за ней, сообщает 28 июня телеканал CNN со ссылкой на источники.

Американские военные полагают, что с этой авиабазы может быть осуществлена атака с использованием химического оружия. К настоящему времени американские наблюдатели не увидели никакой подозрительной активности на военной базе, передает RNS.

Соединенные Штаты собираются нанести новый удар по позициям сирийской армии, о чем свидетельствует заявление Вашингтона о подготовке режимом Башара Асада химической атаки, заявил 27 июня первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно. Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация», — сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер 27 июня заявил, что правительство Сирии готовит очередную атаку с применением химического оружия. По его словам, Вашингтон предупредил президента Асада о последствиях такой атаки. «Действия по подготовке похожи на те, которые режим (Асада. — прим.ред.) проводил перед атакой 4 апреля 2017 года», — добавил Спайсер.