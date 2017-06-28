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28.06.2017 21:43

Украина подписала соглашение о присоединении к энергосистеме Европы

 

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подписала соглашение о присоединении Украины к энергетической системе Европы. Об этом 28 июня сообщил глава компании Всеволод Ковальчук в социальной сети Facebook.

«После двух лет тяжелой подготовительной работы, после десятков переговоров в Европе за последние полгода мы смогли отстоять наше право присоединиться к европейской энергосети... Соглашение об условиях присоединения сегодня подписано в Брюсселе во время Генеральной ассамблеи объединения операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E», — написал топ-менеджер.

Присоединение к энергетической системе Европы и введение в действие нового закона о рынке электроэнергии позволят объединить украинский рынок с соседними странами, «даст настоящую конкуренцию, победит монополии», указал Ковальчук. Украина подала заявку на присоединение к энергетической системе Европы в 2006 году, напоминает RNS.


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