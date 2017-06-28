Петербург объявил дорожные конкурсы на дополнительные 1,2 миллиарда рублей

«Дирекция транспортного строительства» объявила конкурсы на ремонт дорог в двух районах города. Ранее в ходе весенней корректировки бюджета на дорожные работы выделили дополнительные полтора миллиард рублей.

Информация об электронных аукционах опубликована на сайте госзаказа 28 июня. В частности, максимальная стоимость контракта для Московского района составляет 994 млн рублей. Для Кронштадского — 186 млн. Сами аукционы проведут ровно через месяц. Работы надо провести до 1 ноября 2017 года.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что губернаторская поправка ко второму чтению бюджета позволила выделить дополнительные полтора миллиарда на дорожный ремонт, их направят на 24 объекта. В том числе речь шла о Московском районе. Предполагается, что ремонт затронет участки улиц Цветочная, Пулковская, Коли Томчака, Бассейная, Волхонское шоссе, а также часть Пулковского шоссе (от Дунайского проспекта до дороги на аэропорт «Пулково – 2»), Московского шоссе, проспекта Юрия Гагарина.

В Кронштадском районе чиновники обратили внимание на следующие улицы: Флотская, Аммермана, Петровская, Велещинского и два шоссе – Кронштадское и Цитадельское.