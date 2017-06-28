Дипломаты РФ в ООН предупредили о возможных провокациях с химоружием в Сирии

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков призвал избегать провокаций с использованием химического оружия в Сирии, сообщается на сайте дипломатического представительства вечером 28 июня.

Об этом дипломат сказал, выступая на заседании Совбеза ООН по предотвращению попадания оружия массового уничтожения в руки негосударственных субъектов.

«Сейчас главное — избежать провокаций, не допустить односторонних действий и поддержать важную политическую динамику, которая воплощается в предстоящих переговорах в Астане и в рамках межсирийских переговоров в Женеве», — подчеркнул Сафронков.

По его словам, «никакой угрозы для американских специалистов от вооруженных сил Сирии не исходит».

"Сообщения о получении негосударственными субъектами доступа к химоружию требуют тщательного расследования и реагирования Совета. Расследование должно быть объективным, беспристрастным, профессиональным и не допускающим политизации подходов", – добавил дипломат.

26 июня представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что власти Сирии готовятся к новой химической атаке.