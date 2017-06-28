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28.06.2017 21:06

Путин: Иностранные разведки пытаются влиять на внутренние дела России

Иностранные спецслужбы пытаются вмешиваться во внутренние процессы в России, заявил 28 июня президент Владимир Путин в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР), куда он прибыл поздравить офицеров с 95-летием нелегальной разведки.

Слова президента приводит пресс-служба Кремля.

"Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия. Это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно «опекаются», а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств", – сказал глава российского государства.

"Очевидна растущая активность зарубежных спецслужб, направленная против России и наших союзников. В ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России. Наконец, проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране", – продолжил президент.

"В этих условиях огромная ответственность лежит на сотрудниках СВР, всех наших спецслужб. Ваша результативная работа – одна из важнейших гарантий суверенного развития, безопасности и стабильности России", – заключил президент.


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