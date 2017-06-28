Капитуляция или маркетинг гражданина Дурова

Серия колкостей Дурова и Роскомнадзора закончилась капитуляцией создателя Telegram - он согласился внести мессенджер в реестр организаторов распространения информации.

За обменом любезностями интернет-общественность с интересом наблюдала пять дней и сейчас пытается понять, как борьба с терроризмом, которой обосновывал свои порывы Роскомнадзор, в итоге превратилась в грандиозное PR-представление Telegram и кто под кого «прогнулся».

Дальше тянуть конфликт не было смысла – рекорды по скачиванию своей программы Дуров уже поставил — Telegram стал лидером российского App Store, поднявшись с 15 места на первое. В сети уже гадают, сколько же стоила такая рекламная кампания, и называют Дурова гением вирусного маркетинга.

&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;



Развязка конфликта была предсказуема. Еще утром Роскомнадзор дал чётко понять, что ждет лично присланных Дуровым данных мессенджера. Анонимных доброжелателей, которые пытались ему с этим помочь, публично припугнули:

«Дорогие любители интернета. Процедура регистрации в реестре ОРИ осуществляется компаниями самостоятельно, либо по обращению уполномоченных органов в Роскомнадзор. Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти», – заявили в ведомстве.

Впрочем, после того, как сам Дуров выложил необходимые для регистрации данные, ничего страшного тоже не случилось, считает глава штаба Навального Леонид Волков. По его мнению, никаких обязанностей на владельца ресурса это «членство» в реестре не налагает.

«Дуров элегантно обрезал всю истерику последних дней; что от него просили — все сделал (никакого What'sUp или там Скайпа в реестре ОРИ нет, если что); Себе он никакие пути не отсек (и четко обозначил это: никакого СОРМа и пакета Яровой не допустит), и если начнут на ОРИ налагать всякие требования — отскочит; Жаров снова выглядит идиотом: что, блокировать теперь Telegram? А за что? Не блокировать? А зачем тогда все было вообще? Ну, будем ждать продолжения балета. Это увлекательно», – написал Волков.

Авторы профильного канала «IT и медиа Палач Говорит» резюмировали, что «Павел Дуров, насладившись шикарной и бесплатной рекламой, фактически предоставил всё, что просил Роскомнадзор. И по сути не прогнулся. Супер»

«В борьбе с терроризмом внесение в реестр поможет примерно никак. Блокировка, впрочем, тоже, но мы это давно выяснили. Теперь ждем, когда РКН переобуется и затребует ключи, причем не только у телеграма, но и у востаппа и далее по списку. Это будет хороший цирк», – пишут авторы канала.

Специализирующийся на интернет-безопасности канал «Сайберсекьюрити и Ко» отметил, что решение Дурова войти в реестр – по сути публичный аванс доверия Роскомнадзору.

«Если после этого шага Павла Дурова РКН заблокирует (или попытается заблокировать) Telegram в России, то вывод последует абсолютно однозначный. Но тогда непонятно, к чему был весь этот цирк с конями, если информация о компании-разработчике и так лежит в открытом доступе», – пишут авторы канала.

Недоволен развязкой остался один только Олег Тиньков, который уже успел пообещать пользователям деньги за добровольное удаление мессенджера. Он напомнил создателю мессенджера об акции с выбрасыванием денег из окна Дома книги в Петербурге.

«Ну что же.. Дуров вас продал очередной раз.. Попиарился, как я и говорил, и слил всё вашу переписку прямо в госорганы ?. А пипл хавал и закачивал эту шнягу. В этом весь Паша: Жить в президентском номере W год за счёт компании (у него была миноритарная доля); летать на джетах, нанимать проституток и опять за счёт компании. Отмазаться от уголовного дела по наезду на миллионера (На самом деле наезд на ДПСника, после которого Дуров уехал из страны, — прим. ред.), опять за счёт мажоритарного акционера..бросать чужие телефоны с 5 этажа, разбрасывать деньги с балкона людям в лицо, на Невском и фотографировать их низменные эмоции...и ржать», – заявил Тиньков. (Орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.)

В своем послании он поделился популярным в сети слухом, что Telegram готовят к продаже, якобы для этого и нужно включение в реестр Роскомнадзора, будто бы в ближайшее время (в течение месяца) Дурову "будет сделан оффер на сумму от $5 млрд" по продаже его детища. А покупателем выступят представители крупной IT-компании с российским участием или даже отечественный гигант. Цель – перенос данных пользователей в Россию и создание на его базе отечественного мессенджера.

Советник президента по интернету Герман Клименко уже призвал подождать развязки ситуации с Telegram и подстраховаться:

«И не вздумайте сносить аську :)», – призвал Клименко. А пользователи Сети предсказуемо откликнулись мемами и шутками.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»