Капитуляция или маркетинг гражданина Дурова

Еще
23:01 28.06.2017
Пришлите свою новость!
22:52
Мексиканец сказал жене, что пошел в магазин и улетел на Кубок конфедераций
22:45
Кадыров через Telegram предупредил "ИноСМИ" об иске от Саудовской Аравии
22:33
СМИ США сообщают об отправке авианосцев к Сирии
22:21
Мнение: Строительная отрасль должна развернутся к старым зданиям
22:09
Город окончательно распрощался с академией гольфа в Сестрорецке
22:03
США поставили военную технику у сирийской авиабазы Шайрат
21:43
Украина подписала соглашение о присоединении к энергосистеме Европы
21:33
20 гектаров в Понтонном разлиновали под коттеджную застройку
21:26
Петербург объявил дорожные конкурсы на дополнительные 1,2 миллиарда рублей
21:20
Дипломаты РФ в ООН предупредили о возможных провокациях с химоружием в Сирии
21:06
Путин: Иностранные разведки пытаются влиять на внутренние дела России
21:05
Нэт Кинг Коул - музыкант, который победил расизм
20:59
Медведев: Неиспользуемые промзоны в крупных городах следует отдавать под жилую застройку
20:25
«Зенит» вернул полузащитника Роберта Мака в «ПАОК»
19:40
Скульптуры северного павильона Аничкова дворца увезут на реставрацию
19:37
Роскомнадзор внес Telegram в реестр за три часа
19:36
Казарма Конногренадерского полка в Петергофе продана за 13 млн рублей
19:26
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 июня
19:23
СМИ: Полузащитник Паредес стал игроком «Зенита»
19:12
Законодательное собрание Петербурга ушло на каникулы
19:08
Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно
18:48
ГИБДД задержала всемирного судью-полицейского из военно-научной разведки
18:40
Петербуржцы откладывают регистрацию авто из-за трех букв
18:34
Жаров: Роскомнадзор сам зарегистрирует Telegram без бюрократии
18:08
Предполагаемые члены террористической «Хизб ут-Тахрир» арестованы в Петербурге
18:00
На «Почте России» нашли «серую» корреспонденцию на сотни миллионов рублей
17:57
Напишите Тинькову в Telegram
17:42
Базы ГИБДД Петербурга недоступны из-за вирусной атаки
17:37
Присяжные вновь не смогли вынести вердикт по делу Немцова
17:27
«Зенит» встретится с «Тосно» в третьем туре РФПЛ, со «Спартаком» - в четвертом
17:23
Болельщика Кубка конфедераций госпитализировали с малярией
17:15
Решение о Telegram Жаров примет лично
16:59
Лыжники улетели в белую ночь
16:56
Пострадавшие от утечки фреона в «Магните» ощущали опьянение
16:55
Петербургский ЗакС попросит министров помочь заблудившимся грибникам
16:45
Депутаты запретили детям гулять по кладбищам Петербурга ночью
16:40
Вне игры: «Фонтанке» не продали алкоголь по паспорту болельщика
16:29
Вирус-шифровальщик Petya добрался до Финляндии
16:13
Сарсания: У Ерохина и Полоза были пункты в контрактах, позволяющие покинуть «Ростов» бесплатно
16:11
Настырного петербургского коллектора пожурило начальство
16:02
ЗакС отклонил референдум об отзыве оппозиционных депутатов
16:00
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
16:00
Плохой Petya! Эксперт показал, как работает мониторинг кибератак
15:57
Метрополитен выберет самые пожароопасные станции за 102 млн
15:54
Переговоры «Зенита» и Маноласа о валюте возобновились
15:47
ЗакС отклонил референдум о статусе Исаакиевского собора
15:45
Эффективность губернаторов будут оценивать по заботе о социальных НКО
15:35
МИД: Санкции Евросоюза против России не достигли своих целей
15:16
СОБР вскрыл сейфы петербургской фирмы, обслуживающей кассовые аппараты
15:09
В Совфеде предложили блокировать СМИ с зарубежным финансированием
14:52
Ай Вэйвэй выложил портреты фигурантов «Болотного дела» деталями Лего
14:51
Еще двух человек задержали по делу о строительстве халифата в Петербурге
14:44
«Коламбус» пытается забрать у СКА Ковальчука
14:39
Из Университета им. Бонч-Бруевича увольняется «главный по экономике»
14:38
Лев Додин предлагает театральному сообществу скинуться на освобождение Малобродского
14:35
ЗакС не разрешил помощникам депутатов высказываться публично
14:34
Отвернувшуюся от убийства дежурную петербургской полиции наказали условно
14:20
Вирус-вымогатель заставил полицию Петербурга опасаться писем о финансах
14:11
Полоз о своем переходе в «Зенит»: Рад, что попал в такой великий клуб
14:06
СПбГУ и Политех отметили в Шанхайском предметном рейтинге
14:03
ЗакС проголосовал за "закон-пустышку" в поддержку гаражников
14:02
Владимир Кехман показал «Фонтанке» свою дочь
13:54
За три месяца 2017 года бедных в России стало на два миллиона больше
13:40
Центробанк составит рейтинг доступности кредитных организаций для людей с инвалидностью
13:38
Правительство Финляндии рассказало подробности покупки дома в Петербурге
13:32
Благоустройство Полежаевского парка начнется не раньше 2019 года
13:26
Метро «Автово» закрыто на время работы спецслужб
13:20
Игроки сборной России Полоз и Ерохин официально перешли в «Зенит»
12:52
Боевые задачи помешали пилотажным группам выступить на Военно-морском салоне
12:42
«Зенит» выплатил Луческу 2,5 млн евро компенсации за расторжение контракта
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.06.2017 21:12
3 Комментариев

Капитуляция или маркетинг гражданина Дурова

Серия колкостей Дурова и Роскомнадзора закончилась капитуляцией создателя Telegram - он согласился внести мессенджер в реестр организаторов распространения информации.
Капитуляция или маркетинг гражданина Дурова

За обменом любезностями интернет-общественность с интересом наблюдала пять дней и сейчас пытается понять, как борьба с терроризмом, которой обосновывал свои порывы Роскомнадзор, в итоге превратилась в грандиозное PR-представление Telegram и кто под кого «прогнулся».

Дальше тянуть конфликт не было смысла – рекорды по скачиванию своей программы Дуров уже поставил — Telegram стал лидером российского App Store, поднявшись с 15 места на первое. В сети уже гадают, сколько же стоила такая рекламная кампания, и называют Дурова гением вирусного маркетинга.


Развязка конфликта была предсказуема. Еще утром Роскомнадзор дал чётко понять, что ждет лично присланных Дуровым данных мессенджера. Анонимных доброжелателей, которые пытались ему с этим помочь, публично припугнули:

«Дорогие любители интернета. Процедура регистрации в реестре ОРИ осуществляется компаниями самостоятельно, либо по обращению уполномоченных органов в Роскомнадзор. Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти», – заявили в ведомстве.

скриншот с сайта ВК

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Впрочем, после того, как сам Дуров выложил необходимые для регистрации данные, ничего страшного тоже не случилось, считает глава штаба Навального Леонид Волков. По его мнению, никаких обязанностей на владельца ресурса это «членство» в реестре не налагает.

«Дуров элегантно обрезал всю истерику последних дней; что от него просили — все сделал (никакого What'sUp или там Скайпа в реестре ОРИ нет, если что); Себе он никакие пути не отсек (и четко обозначил это: никакого СОРМа и пакета Яровой не допустит), и если начнут на ОРИ налагать всякие требования — отскочит; Жаров снова выглядит идиотом: что, блокировать теперь Telegram? А за что? Не блокировать? А зачем тогда все было вообще? Ну, будем ждать продолжения балета. Это увлекательно», – написал Волков.

Авторы профильного канала «IT и медиа Палач Говорит»  резюмировали, что «Павел Дуров, насладившись шикарной и бесплатной рекламой, фактически предоставил всё, что просил Роскомнадзор. И по сути не прогнулся. Супер»

«В борьбе с терроризмом внесение в реестр поможет примерно никак. Блокировка, впрочем, тоже, но мы это давно выяснили. Теперь ждем, когда РКН переобуется и затребует ключи, причем не только у телеграма, но и у востаппа и далее по списку. Это будет хороший цирк», – пишут авторы канала.

Специализирующийся на интернет-безопасности канал «Сайберсекьюрити и Ко» отметил, что решение Дурова войти в реестр – по сути публичный аванс доверия Роскомнадзору.

«Если после этого шага Павла Дурова РКН заблокирует (или попытается заблокировать) Telegram в России, то вывод последует абсолютно однозначный. Но тогда непонятно, к чему был весь этот цирк с конями, если информация о компании-разработчике и так лежит в открытом доступе», – пишут авторы канала.

Недоволен развязкой остался один только Олег Тиньков, который уже успел пообещать пользователям деньги за добровольное удаление мессенджера. Он напомнил создателю мессенджера об акции с выбрасыванием денег из окна Дома книги в Петербурге.  

«Ну что же.. Дуров вас продал очередной раз.. Попиарился, как я и говорил, и слил всё вашу переписку прямо в госорганы ?. А пипл хавал и закачивал эту шнягу. В этом весь Паша: Жить в президентском номере W год за счёт компании (у него была миноритарная доля); летать на джетах, нанимать проституток и опять за счёт компании. Отмазаться от уголовного дела по наезду на миллионера (На самом деле наезд на ДПСника, после которого Дуров уехал из страны, — прим. ред.), опять за счёт мажоритарного акционера..бросать чужие телефоны с 5 этажа, разбрасывать деньги с балкона людям в лицо, на Невском и фотографировать их низменные эмоции...и ржать», – заявил Тиньков. (Орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.)

В своем послании он поделился популярным в сети слухом, что Telegram готовят к продаже, якобы для этого и нужно включение в реестр Роскомнадзора, будто бы в ближайшее время (в течение месяца) Дурову "будет сделан оффер на сумму от $5 млрд" по продаже его детища. А покупателем выступят представители крупной IT-компании с российским участием или даже отечественный гигант. Цель – перенос данных пользователей в Россию и создание на его базе отечественного мессенджера.

Советник президента по интернету Герман Клименко уже призвал подождать развязки ситуации с Telegram и подстраховаться:

«И не вздумайте сносить аську :)», – призвал Клименко. А пользователи Сети предсказуемо откликнулись мемами и шутками.

 

 

 

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Мессенджер Telegram – последний проект покинувшего Россию создателя сети «ВКонтакте» Павла Дурова. Он позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами в зашифрованном виде. За особый акцент на секретности переписки мессенжер в России полюбили чиновники и силовики. Количество пользователей программы, по данным создателей, превышает 100 млн человек. Ежедневно через мессенджер проходят более 10 млрд сообщений. Проблемы у мессенджера начались после того, как стало известно, что им пользуются боевики ИГИЛ (запрещенной в России группировки). Дуров в свою очередь подтвердил эту информацию, но заявил, что не чувствует себя виноватым.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Роскомнадзор внес Telegram в реестр за три часа
Жаров: Роскомнадзор сам зарегистрирует Telegram без бюрократии
Решение о Telegram Жаров примет лично
Telegram: связь без брака
Телевизор показал, как пользователи Telegram стали террористами
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
Больной
28 июня 2017 г. 22:46
chernousova: ключей не существует, что ему терять
chernousova
28 июня 2017 г. 22:32
Второй раз после Вконтакта не понял Дурова.
Больной
28 июня 2017 г. 22:08
Телеграм не отжать
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30

В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО

Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10

В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»

В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кадыров через Telegram предупредил "ИноСМИ" об иске от Саудовской Аравии
Путин: Иностранные разведки пытаются влиять на внутренние дела России
Присяжные вновь не смогли вынести вердикт по делу Немцова
СПбГУ и Политех отметили в Шанхайском предметном рейтинге
Владимир Кехман показал «Фонтанке» свою дочь
За три месяца 2017 года бедных в России стало на два миллиона больше
В США заявили о существовании в России северокорейских трудовых лагерей
Депутат Петров предложил запретить изменять жёнам
В Кузбассе чиновника отстранили от должности из-за драки с соседями
Эрдоган допустил проведение новой военной операции на севере Сирии
Капитуляция или маркетинг гражданина Дурова
Расценки на митинг: несовершеннолетним скидка
Продолжаем эволюционировать
Telegram: связь без брака
В поисках человеческого достоинства у чиновничества
Немного бизнеса в сирийской войне
Телевизор показал, как пользователи Telegram стали террористами
В деревню к теще, в глушь, в Коваши!
На чьей стороне Бог: Докинз и Кураев на Geek Picnic
Финские диверсанты: охота за партизанами и рейды в советский тыл
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Чем удивит фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»

Андрей Чепакин

Лыжники улетели в белую ночь

Вне игры: «Фонтанке» не продали алкоголь по паспорту болельщика

Новости компаний
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.