«Зенит» вернул полузащитника Роберта Мака в «ПАОК»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Роберт Мак проведет следующий сезон в другом клубе. Сумма сделки пока не раскрывается.

Как стало известно «Фонтанке», петербургская команда отдала игрока в аренду в греческий «ПАОК». Клубы уже обо всем договорились, Мак также дал согласие на переход. Теперь «ПАОКу» осталось договориться с футболистом по зарплате.

Напомним, Мак перешел в «Зенит» летом 2016 как раз из «ПАОКа». Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. В сезоне 2016/17 он сыграл в составе сине-бело-голубых 17 матчей и забил четыре гола.