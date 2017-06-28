Скульптуры северного павильона Аничкова дворца увезут на реставрацию

Чугунные изваяния, украшающие северный павильон Аничкова дворца на Невском проспекте в Петербурге, в ночь на 30 июня снимут с постаментов и увезут на реставрацию.

Как сообщает пресс-служба комитета по охране памятников (КГИОП), демонтаж состоится 29 июня в 11 часов вечера. Работы будут производиться с помощью манипулятора.

Статуи, которые изображают старого и молодого воинов, символизируют народ, защитивший Россию в Отечественной войне 1812 года. Модели для скульптур создал Степан Пименов, а выполнены они Василием Демут-Малиновским. Сейчас чугунные воины частично пострадали от ржавчины, сильно загрязнились и местами повреждены. Отметим, что фасады и крышу павильона в этом году также ожидает реставрация по программе КГИОП.