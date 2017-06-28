Вирус Petya боится прививок

2 Чем опасен?



Как ты «Петю» не назови, а проблема остается. «Распространение вируса идет с помощью фишинговой рассылки на e-mail адреса, – предупреждают в Group-IB (российская компания специализирующаяся на борьбе с кибер-преступностью – прим.ред.). – После открытия вредоносного вложения происходит заражение целевого компьютера с шифрованием файлов. Любые вложения – .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf и другие файлы в формате Microsoft Office могут содержать вредоносный контент». В Cisco добавили, что вирус шифрует главную загрузочную запись компьютера (можно сказать, «содержание» жесткого диска).

Если речь идет о корпоративной сети, то чтобы заразить ее всю, нужен всего один «инфицированный» компьютер. «После запуска вредоносного файла создается задача на перезапуск компьютера, отложенная на 1-2 часа, в это время можно успеть восстановить работоспособность ОС, – вроде бы дают надежду в Positive Technologies (российская компания специализирующаяся на кибер-безопасности – прим.ред.). – Однако расшифровать файлы не удастся. Восстановление содержимого после завершения требует знания закрытого ключа, таким образом, без знания ключа данные восстановить невозможно».

Увы, эксперты также выяснили, что набор инструментария позволяет Petya сохранять работоспособность даже в тех инфраструктурах, где был учтен урок WannaCry и установлены соответствующие обновления безопасности, именно поэтому шифровальщик настолько эффективен.