Казарма Конногренадерского полка в Петергофе продана за 13 млн рублей

На торгах петербургского Фонда имущества 28 июня было продано одно из зданий комплекса казарм лейб-гвардии Конногренадерского полка в Петергофе.

Как сообщает пресс-служба фонда, здание на Конно-Гренадерской, 13, было продано на закрытом конкурсе вместе с земельным участком 1 тыс. 473 кв. м, на котором оно расположено. Строение площадью 1 113,4 кв. м находится в 300 м от Большого Петергофского дворца и может быть использовано для размещения административно-управленческих и общественных объектов.

Победителем закрытого конкурса, в котором состязались четыре участника, стало петербургское ООО «Рента-Хаус», занимающееся производством земляных и общестроительных работ. Цена по результатам торгов составила 11 тыс. 631 рубль за 1 кв. м здания, или около 13 млн рублей.

Здание из красного кирпича является частью объекта культурного наследия регионального значения, поэтому все ремонтно-строительные и реставрационные работы по зданию подлежат обязательному согласованию с комитетом по охране памятников. Памятник трижды уже пытались продать 14 декабря 2016 года, 25 января и 1 марта 2017 года. Конкурсы были признаны несостоявшимися.

Как уточнили в Фонде имущества, здание, которое пустует уже очень долгое время, принадлежало городу и было включено в городской план приватизации. Земельный участок сформирован по фундаменту, поэтому новому собственнику удастся использовать только сам памятник – одноэтажный дом вытянутой прямоугольной формы, вход в который в настоящее время не охраняется.

Корпус был построен в 1837 году для Конногвардейского полка на правом берегу Фабричного канала, в Петергофе, напротив Знаменской церкви, по проекту гвардии капитана Н. К. Бипперна. В целом комплекс зданий Конногренадерского полка включает несколько зданий. Они тянутся по обе стороны Конно-Гренадерской улицы и все признаны региональными памятниками архитектуры.

Конногренадерский полк просуществовал вплоть до 1918 года; с фронтов Первой мировой войны он больше не вернулся в Петергоф и был расформирован после революции.