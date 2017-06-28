«Фонтанка» за 60 секунд — 28 июня

Двух членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России как экстремистская) отправили в петербургское СИЗО. Подполье в Петербурге глубоко и полно ужасов.

Воспитай ребенка с обостренным чувством справедливости и заплати 10 тысяч. Первый несовершеннолетний участник несанкционированного митинга 12 июня вышел из суда. Наказаны родители.

Полиция при силовой поддержке СОБРа взломала сейфы компании, подозреваемой в многомиллионной неуплате налогов. А выглядят сейфы так, будто их взрывали. Сами посмотрите.

У петербургских депутатов должны быть помощники — как у Зорро, верные и немые. Сегодня на заседании ЗакСа их официально лишили языка. А будут на оппозиционные митинги таскаться, еще и глазки выколют.

Ну и референдум по Исаакию отклонили, ничего нового — читайте дальше.

В Красном Селе частные «управляшки» вогнали жильцов домов в такие долги, что даже Смольный обомлел.

Человек будущего — беззубый, копытный и с крошечным мозгом. А вы думали, мода на спиннеры, вейпы и гироскутеры пройдет бесследно для эволюции?

Страшно? Тогда почитайте прогнозы про Трампа и кризис либерализма — это будущее все-таки поближе к нам.

А для тех, кто не хочет ни копыт, ни Трампа, — еще более ближнее будущее. Подробная программа первого и второго дней международного петербургского фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017».

На Международном военно-морском салоне не будет выступления пилотажных групп – «Русских витязей» или «Стрижей». Они выполняли «задачи боевой подготовки, летали в Крыму», после чего им положены «нормативные промежутки для реабилитации техники и личного состава». Пожелаем ребятам теперь поплавать в Крыму. И позагорать.

Федор Погорелов гадает по газонной траве и полету мяча. И видит будущее «Зенита». А кто не видит — тот болеет не так.

Директор Новосибирского театра оперы и балета и худрук Михайловского театра Владимир Кехман — отец-молодец. Он взял декрет. И фото с дочкой показал «Фонтанке» – так что мы в полном умилении.

Лето в Петербурге такое суровое, что лыжники проводят свой чемпионат по прыжкам с трамплина в июне.