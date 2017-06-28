СМИ: Полузащитник Паредес стал игроком «Зенита»

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес перешел в петербургский футбольный клуб «Зенит».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 22-летний спортсмен уже поставил свою подпись под многолетним контрактом.

В минувшем сезоне Паредес в 27 матчах чемпионата Италии за «Рому» забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Паредес станет частью двойного трансфера из итальянского клуба в «Зенит». Кроме него перебраться на берега Невы должен защитник Костас Манолас. Общая сумма сделки по двум футболистам составит 50 – 60 млн евро.