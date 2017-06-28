Роскомнадзор внес Telegram в реестр за три часа

Мессенджер Telegram, созданный Павлом Дуровым, получил официальный статус организатора распространения информации в России. Роскомнадзор сам внес все данные в анкету.

Запись за номером 90-РР появилась в реестре ведомства к 19.00. За три часа до этого на своей официальной странице «Вконтакте» Дуров выбросил «белый флаг» и озвучил все необходимые для оформления статуса данные в такой форме: «Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC391410 Электронный адрес abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма».

Создатель Telegram заявил о согласии на внесение этих данных в реестр, но напомнил своему оппоненту главе Роскомнадзора Александру Жарову об обещании не требовать доступа к переписке пользователей ресурса. Дуров уверил пользователей, что исполнять «антиконституционный и нереализумый технически «закон Яровой» – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности, Telegram» не будет.

Жаров принял согласие создателя сервиса и согласился сам внести данные в перечень, чтобы «не заниматься бюрократией». Что и было сделано.

Публичный спор между главой Роскомнадзора и командой Telegram начался на прошлой неделе. Сначала Жаров заявил о возможной блокировке ресурса в России, если Дуров и команда оперативно не дадут данные для внесения в список организаторов распространения информации. В ответ он услышал ехидное дуровское: «Тогда чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, которые контролируются зарубежными компаниями». Глава регулятора обиделся и обвинил Telegram в пособничестве терроризму и наркоторговле. А затем дал ресурсу и его создателям несколько дней для предоставления данных. Угроза была подкреплена релизом ФСБ, заявившей, что теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек, был спланирован через Telegram. Дурова своевременность заявления удивила, и в ответ он заявил, что дешифровка программы не спасет страну от террористов.