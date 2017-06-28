Исаакиевская казуистика

На последнем перед каникулами заседании Законодательного собрания Петербурга депутаты тренировались в аргументах. Все остались довольны, но референдум по судьбе Исаакия отклонили.

Законодательное собрание Петербурга закрыло вопрос о референдуме по статусу Исаакиевского собора. Тему в буквальном смысле мурыжили с марта, история порядком поднадоела, но каждый раз играла на руку деятелям политической поляны Северной столицы. Оппозиционеры боролись, единороссы побеждали, журналисты освещали – все при деле.

Документы с заявкой на проведение референдума по статусу Исаакиевского собора поступили в Мариинский дворец ещё в апреле. До того несколько раз заявку рассматривали в Горизбиркоме, искали ошибки, а затем их исправляли. В Законодательном собрании поначалу действовали быстрее: юридическая служба отыскала причины, по которым вопрос группы оппозиционных депутатов не может быть задан гражданам. Казалось бы, можно было тогда и сразу вынести на большое заседание и, руководствуясь велением парламентского большинства, отклонить предложение о народном голосовании. Но единороссы, будто наслаждаясь процессом, оттягивали этот момент.

Дважды комитет по законодательству вносил вопрос в повестку дня, но на заседании на трибуну поднимался самый пожилой и обычно молчаливый депутат Борис Ивченко и предлагал постановление о проведении референдума с рассмотрения снять. Коллеги-однопартийцы без объяснений единодушно поддерживали. Третий раз документ в повестку не включили после предложения Бориса Вишневского. С этого момента регламент ЗакСа устанавливал месячный мораторий на возможность ещё раз предлагать депутатам проголосовать за проведение народного голосования по статусу Исаакиевского собора.

Во время затишья в Горизбиркоме по-быстрому успели рассмотреть ещё две заявки на проведение референдумов: об отзыве оппозиционных депутатов ЗакСа и отмене анонимности в Интернете. Заявителями оказались граждане, связанные с "Единой Россией", впрочем, это не помешало депутатам партии власти развести руками и во избежание повторных инцидентов, когда кто-то использует инструмент демократии для решения своих пиар-проблем, ужесточить сам процесс инициации народного голосования.

Все три референдума отклонили на последнем заседании весенней сессии ЗакСа 28 июня.

Оппозиционные депутаты, напомним, предлагали задать вопрос горожанам:

"Согласны ли Вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности



Санкт-Петербурга здания:



Собора Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор),



Собора Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови),



Собора во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор),



должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

По мнению парламентского большинства и его же юрслужбы, представленные инициативной группой вопросы относятся к передаче государственной собственности религиозным организациям, а это уже прописано в федеральном законодательстве, то есть не может быть предметом референдума субъекта Российской Федерации. Кроме того, юристы, а вместе с ними и представители парламентского большинства, сочли, что "государственные музеи" могут быть разных статусов – региональные и федеральные, а в вопросе не уточняется, о каких музеях идёт речь. Также они посчитали неопределенным и отсутствующим в законодательстве понятие "возможность проведения религиозных обрядов и церемоний". Из-за этого правового пробела остаётся не ясным, какой орган должен обеспечить проведение этих самых религиозных обрядов.

Согласиться с таким заключением никак не смогли авторы заявки на референдум. "В нашем вопросе ничего не говорится о передаче религиозного имущества, мы лишь говорим о праве оперативного управления музеями", – возмутится Борис Вишневский, а ещё посоветовал единороссам открыть Конституцию, в которой используется понятие "религиозные обряды". "Настроения горожан таковы, что петербуржцы не передадут Исаакиевский собор РПЦ, если их спросить. Этого вы и боитесь», – ликующе, будто и не об отклонении заявки шла речь, завершил оппозиционер.

Оксана Дмитриева апеллировала к тому, что ЗакС напрасно говорит о законе о передаче религиозных объектов, ведь Исаакий – музей, а значит, нужно пользоваться нормами, которые прописаны для этой категории. "В статье 1 закона 327 о передаче религиозного имущества так и говорится, что его действие не распространяется на музеи», – внушала депутат с трибуны коллегам.

Убедить в своей правоте Дмитриевой единороссов не удалось, вместо этого с места вскочил депутат Андрей Васильев и почти с пеною у рта при выключенном микрофоне, перебивая, закричал: "Собор не может быть не религиозным объектом!"

Васильева осадили за крики с места, а на трибуну вышел Михаил Амосов. «Есть предметы, которые друг без друга существовать не могут. Это колонны, мозаики и так далее, все прописано в специальном каталоге. Мы же не будем отдирать фрески от Исаакиевского собора», – высказался он в пользу музея.

Эсер Алексей Ковалев напомнил про слова Владимира Путина, который заявил, что собор должен остаться и музеем, и церковью. "Заключение юристов нельзя читать без слез, ведь все определения есть в федеральных законах. Но здесь мы сталкиваемся с ещё одним моментом. В законе есть только два варианта: передать или нет. А третий путь, который обозначил Путин, никак не прописан".

Подвёл черту под обсуждением Максим Резник: "Мы лишь побуждаем вас к диалогу. Вы все подгоняете под тезис, который вам удобен, поэтому обсуждения нет и идёт война. А все потому, что вы не можете допустить мысль, что народ сам может что-то решить. Уровень гражданского достоинства и самосознания может скакнуть таким образом, что последствия будут для вас катастрофические. Сейчас понятно одно: победа гражданского общества одержана. Собор не передан по крайней мере за эту сессию".

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, настаивающий на том, что храм должен быть храмом, от комментариев не удержался, но в этот раз шашкой не махал и воином Христовым депутатов не пугал. «Вот вам объективная истина: здесь выступали все те, кто состоит в инициативной группе референдума. А значит, все, что говорилось, – это предвзято», – неожиданно спокойно заключил он.

"Это потому, что у вас аргументы кончились. Ну ничего, мы встретимся в суде», – ответили оппозиционеры.

За отказ в референдуме проголосовали 38 депутатов и 10 выступили против.

Как сообщили "Фонтанке" парламентарии – заявители референдума, уже завтра они намерены получить письменное постановление Законодательного собрания и пойти с ним в суд: "А там и посмотрим, что и какому законодательству противоречит".

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"