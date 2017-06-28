Законодательное собрание Петербурга ушло на каникулы

Городской парламент провёл последнее заседание весенней сессии. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", 28 июня был объявлен перерыв до 13 сентября.

За 2016/17 парламентский сезон депутаты провели 40 заседаний, приняли 116 законов, 181 постановление и 171 решение. Одним из самых результативных депутатов оказался за минувший год глава комитета по законодательству Денис Четырбок. Ни одного законопроекта не написал самый юный депутат ЗакСа Виктор Сысоев.

Напомним, 22-летний элдэпээровец, сын депутата от "Единой России" Любови Егоровой, после избрания заявил "Фонтанке", что намерен заниматься в ЗакСе "ничем". Судя по всему, он сдержал слово.