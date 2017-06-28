Еще
21:02 28.06.2017
Пришлите свою новость!
20:59
Медведев: Неиспользуемые промзоны в крупных городах следует отдавать под жилую застройку
20:25
«Зенит» вернул полузащитника Роберта Мака в «ПАОК»
19:40
Скульптуры северного павильона Аничкова дворца увезут на реставрацию
19:37
Роскомнадзор внес Telegram в реестр за три часа
19:36
Казарма Конногренадерского полка в Петергофе продана за 13 млн рублей
19:26
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 июня
19:23
СМИ: Полузащитник Паредес стал игроком «Зенита»
19:12
Законодательное собрание Петербурга ушло на каникулы
19:08
Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно
18:48
ГИБДД задержала всемирного судью-полицейского из военно-научной разведки
18:40
Петербуржцы откладывают регистрацию авто из-за трех букв
18:34
Жаров: Роскомнадзор сам зарегистрирует Telegram без бюрократии
18:08
Предполагаемые члены террористической «Хизб ут-Тахрир» арестованы в Петербурге
18:00
На «Почте России» нашли «серую» корреспонденцию на сотни миллионов рублей
17:57
Напишите Тинькову в Telegram
17:42
Базы ГИБДД Петербурга недоступны из-за вирусной атаки
17:37
Присяжные вновь не смогли вынести вердикт по делу Немцова
17:27
«Зенит» встретится с «Тосно» в третьем туре РФПЛ, со «Спартаком» - в четвертом
17:23
Болельщика Кубка конфедераций госпитализировали с малярией
17:15
Решение о Telegram Жаров примет лично
16:59
Лыжники улетели в белую ночь
16:56
Пострадавшие от утечки фреона в «Магните» ощущали опьянение
16:55
Петербургский ЗакС попросит министров помочь заблудившимся грибникам
16:45
Депутаты запретили детям гулять по кладбищам Петербурга ночью
16:40
Вне игры: «Фонтанке» не продали алкоголь по паспорту болельщика
16:29
Вирус-шифровальщик Petya добрался до Финляндии
16:13
Сарсания: У Ерохина и Полоза были пункты в контрактах, позволяющие покинуть «Ростов» бесплатно
16:11
Настырного петербургского коллектора пожурило начальство
16:02
ЗакС отклонил референдум об отзыве оппозиционных депутатов
16:00
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
16:00
Плохой Petya! Эксперт показал, как работает мониторинг кибератак
15:57
Метрополитен выберет самые пожароопасные станции за 102 млн
15:54
Переговоры «Зенита» и Маноласа о валюте возобновились
15:47
ЗакС отклонил референдум о статусе Исаакиевского собора
15:45
Эффективность губернаторов будут оценивать по заботе о социальных НКО
15:35
МИД: Санкции Евросоюза против России не достигли своих целей
15:16
СОБР вскрыл сейфы петербургской фирмы, обслуживающей кассовые аппараты
15:09
В Совфеде предложили блокировать СМИ с зарубежным финансированием
14:52
Ай Вэйвэй выложил портреты фигурантов «Болотного дела» деталями Лего
14:51
Еще двух человек задержали по делу о строительстве халифата в Петербурге
14:44
«Коламбус» пытается забрать у СКА Ковальчука
14:39
Из Университета им. Бонч-Бруевича увольняется «главный по экономике»
14:38
Лев Додин предлагает театральному сообществу скинуться на освобождение Малобродского
14:35
ЗакС не разрешил помощникам депутатов высказываться публично
14:34
Отвернувшуюся от убийства дежурную петербургской полиции наказали условно
14:20
Вирус-вымогатель заставил полицию Петербурга опасаться писем о финансах
14:11
Полоз о своем переходе в «Зенит»: Рад, что попал в такой великий клуб
14:06
СПбГУ и Политех отметили в Шанхайском предметном рейтинге
14:03
ЗакС проголосовал за "закон-пустышку" в поддержку гаражников
14:02
Владимир Кехман показал «Фонтанке» свою дочь
13:54
За три месяца 2017 года бедных в России стало на два миллиона больше
13:40
Центробанк составит рейтинг доступности кредитных организаций для людей с инвалидностью
13:38
Правительство Финляндии рассказало подробности покупки дома в Петербурге
13:32
Благоустройство Полежаевского парка начнется не раньше 2019 года
13:26
Метро «Автово» закрыто на время работы спецслужб
13:20
Игроки сборной России Полоз и Ерохин официально перешли в «Зенит»
12:52
Боевые задачи помешали пилотажным группам выступить на Военно-морском салоне
12:42
«Зенит» выплатил Луческу 2,5 млн евро компенсации за расторжение контракта
12:30
Дрозденко: Ивангород станет ещё одним туристическим центром Ленобласти
12:22
Митрохина задержали на пикете в Москве после беседы с Матвиенко
12:22
Следующий Военно-морской салон пройдет в Кронштадте
12:19
Манолас недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях
12:14
В ДТП на Октябрьской набережной погиб таксист и ранен пассажир
12:10
Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса возле «Лахта Центра»
12:05
Второй рейс из Петербурга в Монастир откладывают из-за опаздывающих самолётов
12:05
Боевые корабли пришли в Петербург на Военно-морской салон
11:56
Пенсионер сдал поддельную справку в МРЭО и пойдет под суд
11:38
Потенциальный новичок «Зенита» Манолас опоздал на контрольное медобследование
11:27
На Ладоге нашли тело рыбака, пропавшего неделю назад
11:20
Третье уголовное дело сотруднику проектного бюро Петербурга добавил порох
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
28.06.2017 19:08

Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно

Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд посчитал, что город злоупотребил правом, когда расторг контракт с «Инжтрансстроем» на строительство стадиона на Крестовском. Сам отказ от контракта является законным, однако он оставляет подрядчику возможность предъявлять финансовые претензии к заказчику.

Постановление суда полностью опубликовано на сайте арбитража 27 июня. Согласно его тексту, односторонний отказ от контракта является злоупотреблением правом со стороны комитета по строительству — в этом апелляция разошлась с судом первой инстанции. Тогда арбитраж не учел, что «указанные комитетом нарушения не повлияли на конструктивную безопасность объекта и не свидетельствовали о некачественности выполненных работ, которые выполнены в соответствии с переданной комитетом документацией». В документе указано, что замечания Ростехнадзора были устранены, а ряд замечаний заказчика относился к другим контрактам. В связи с этим расторжение договора по этим поводам признано недобросовестным.

Впрочем, Смольный в любом случае имел право закончить отношения с «Инжтрансстроем» — но в порядке ст. 717 ГК РФ. В ней говорится: «Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу». Именно поэтому была отклонена апелляционная жалоба «Инжтрансстроя» о признании расторжения контракта незаконным.

«Суд обоснованно признал, что в действиях АО «Инжтрансстрой» отсутствовали какие-либо нарушения контракта, – говорит Иван Смирнов, управляющий партнер петербургского офиса адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (представляет интересы компании). – В ситуации, когда все имевшиеся ранее претензии давно сняты с подрядчика, контракт исполнен на 98%, выполнение оставшейся части работ приостановлено по соглашению сторон, а стороны прямо признали отсутствие претензий друг к другу, неожиданное одностороннее расторжение контракта без видимых причин является грубым злоупотреблением. Важно отметить, что квалификация отказа комитета от контракта по ст. 717 ГК РФ существенно расширяет возможности генерального подрядчика по дальнейшей защите своих интересов, в том числе при взыскании стоимости выполненных работ и понесенных убытков».

В Pen&Paper, которая защищает интересы Смольного, решение суда назвали противоречивым.

«Выводы не соответствуют представленным документам, – говорит управляющий партнер компании Валерий Зинченко. – Норма права применена ошибочно, так что мы будем подавать кассационную жалобу».

На прошлой неделе сообщалось, что Смольный доказал законность расторжения контракта с «Инжтрансстроем» по стадиону на Крестовском острове. Предполагалось, что это решение может повлиять на признание подрядчика недобросовестным — соответствующее дело рассматривает московский суд. Однако резолютивная часть решения петербургской апелляции противоречит этому мнению. Подробнее о тяжбах бывшего генподрядчика стадиона на Крестовском и Смольном «Фонтанка» писала ранее.

Справка:

Смольный судится с тремя структурами холдинга «Трансстрой» по трем контрактам. Помимо «Инжтрансстроя-СПб», от которого город требует 3,6 млрд рублей, есть еще контракт с АО «Корпорация Трансстрой» на 1,77 млрд рублей и с АО «Инжтрансстрой» на 12,54 млрд рублей. В свою очередь структуры «Трансстроя» подали два денежных иска к заказчику — на 750 млн и 212 млн рублей по факту неоплаченных работ.

Контракты с «Трансстроем» на строительство стадиона город перезаключил на обновленных условиях в 2013-2014 годах, после того, как было совершено масштабное перепроектирование работ. В июле 2016-го заказчик объявил о расторжении договоров, а уже в августе в качестве нового подрядчика представили «Метрострой», который получил 100%-й аванс несколькими траншами на сумму 5,3 млрд рублей. Компания официально сдала стадион в эксплуатацию 29 декабря. Однако в тот же день город без конкурса заключил с ней 2-миллиардный контракт на обустройство зоны контроля доступа.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
«Инжтрансстрой» не смог оспорить расторжение контракта по стадиону на Крестовском
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Энфилд»
27.06.2017 17:32

ЖК «Энфилд» получил аккредитацию по военной ипотеке

Первый и второй строящиеся дома квартала «Энфилд» аккредитованы «Сбербанком» по программе военной ипотеки.
Ultra City
27.06.2017 13:21

«Северный город» приступил к отделке МОП в Ultra City

В ЖК Ultra City, который компания «Северный город» возводит на Комендантском проспекте, начался один из заключительных этапов строительства
«Главстрой-СПб»
27.06.2017 11:59

«Главстрой-СПб» запустил семейный квест «Строим главное»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», объявляет о старте семейного квеста «Строим главное».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно
Новостройки Петербурга опережают Москву по объему квартир с отделкой в 3,5 раза
На Парнасе началось строительство детского сада и школы
Дольщик пытается обанкротить «Дальпитерстрой»
На водонапорной башне на Охте появились расписные шестеренки и чугунные колонны
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»
В первом квартале в Петербурге побиты рекорды ввода элитного жилья
На улице Гастелло появится элитный жилой комплекс
«ЛенСпецСМУ» подумает о достройке проблемного «Охта-Модерн»
Комендантский проспект продлят до реки Каменки
С окнами на Неву. Какие дома на набережных есть в Петербурге
Как в Петербурге выбирают цвета для домов?
Зелёный квартал на Царскосельских холмах
Пять причин поселиться на набережной
Топ-10 бюджетных квартир в комфорт-классе
«Горожане», пишите Путину
Почему петербургские промзоны превращаются в лучшее место для жизни?
Дольщики «Звезды» пронеслись мимо конкурсной массы
Какие инновации нужны строительному рынку Петербурга
Будущее новостроек – за совместным проектированием
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Чем удивит фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»

Андрей Чепакин

Лыжники улетели в белую ночь

Вне игры: «Фонтанке» не продали алкоголь по паспорту болельщика

Новости компаний
«Энфилд»
27.06.2017 17:32
ЖК «Энфилд» получил аккредитацию по военной ипотеке
Первый и второй строящиеся дома квартала «Энфилд» аккредитованы «Сбербанком» по программе военной ипотеки.
Ultra City
27.06.2017 13:21
«Северный город» приступил к отделке МОП в Ultra City
В ЖК Ultra City, который компания «Северный город» возводит на Комендантском проспекте, начался один из заключительных этапов строительства
«Главстрой-СПб»
27.06.2017 11:59
«Главстрой-СПб» запустил семейный квест «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», объявляет о старте семейного квеста «Строим главное».
«Эталон ЛенСпецСМУ»
27.06.2017 10:38
В Группе «Эталон» поздравили 4000-го покупателя с начала 2017 года
26 июня 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 4000-го покупателя с начала года.
«Город мастеров»
26.06.2017 16:23
Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров»
Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован Сбербанком.
«YouПитер»
23.06.2017 16:51
Аккредитован корпус №16 квартала «YouПитер
Дом №16 получил аккредитацию от одного из ведущих банков. «ВТБ24» предоставляет выгодные условия по сниженным процентным ставкам – сейчас ипотеку на покупку строящегося жилья можно оформить со ставкой от 10% годовых.
Ваганов Антон
23.06.2017 15:16
В ЛО появилась первая СРО с полностью сформированным компенсационным фондом
Единственная в Ленинградской области саморегулируемая организация с компенсационным фондом, сформированным в полном объеме - Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» 20 июня 2017 года включена в государственный реестр СРО под номером СРО-С-280-20062017.
«Эталон ЛенСпецСМУ»
23.06.2017 10:28
«Эталон ЛенСпецСМУ» отремонтирует дорогу на Русановской улице
«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к ремонту дорожного полотна Русановской улицы в ЖК «Ласточкино гнездо».
MASTER Серебристый бульвар 19
22.06.2017 15:17
MASTER Серебристый бульвар 19 начинает подниматься над уровнем земли
MASTER девелопмент завершает бетонирование стен паркинга подземной части.
22.06.2017 11:49
Российско-Германская Внешнеторговая палата арендовала офис у «Группы ЛСР»
Российско-Германская Внешнеторговая палата и Представительство немецкой экономики на Северо-Западе РФ арендовали офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.