Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно

Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд посчитал, что город злоупотребил правом, когда расторг контракт с «Инжтрансстроем» на строительство стадиона на Крестовском. Сам отказ от контракта является законным, однако он оставляет подрядчику возможность предъявлять финансовые претензии к заказчику.

Постановление суда полностью опубликовано на сайте арбитража 27 июня. Согласно его тексту, односторонний отказ от контракта является злоупотреблением правом со стороны комитета по строительству — в этом апелляция разошлась с судом первой инстанции. Тогда арбитраж не учел, что «указанные комитетом нарушения не повлияли на конструктивную безопасность объекта и не свидетельствовали о некачественности выполненных работ, которые выполнены в соответствии с переданной комитетом документацией». В документе указано, что замечания Ростехнадзора были устранены, а ряд замечаний заказчика относился к другим контрактам. В связи с этим расторжение договора по этим поводам признано недобросовестным.

Впрочем, Смольный в любом случае имел право закончить отношения с «Инжтрансстроем» — но в порядке ст. 717 ГК РФ. В ней говорится: «Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу». Именно поэтому была отклонена апелляционная жалоба «Инжтрансстроя» о признании расторжения контракта незаконным.

«Суд обоснованно признал, что в действиях АО «Инжтрансстрой» отсутствовали какие-либо нарушения контракта, – говорит Иван Смирнов, управляющий партнер петербургского офиса адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (представляет интересы компании). – В ситуации, когда все имевшиеся ранее претензии давно сняты с подрядчика, контракт исполнен на 98%, выполнение оставшейся части работ приостановлено по соглашению сторон, а стороны прямо признали отсутствие претензий друг к другу, неожиданное одностороннее расторжение контракта без видимых причин является грубым злоупотреблением. Важно отметить, что квалификация отказа комитета от контракта по ст. 717 ГК РФ существенно расширяет возможности генерального подрядчика по дальнейшей защите своих интересов, в том числе при взыскании стоимости выполненных работ и понесенных убытков».

В Pen&Paper, которая защищает интересы Смольного, решение суда назвали противоречивым.

«Выводы не соответствуют представленным документам, – говорит управляющий партнер компании Валерий Зинченко. – Норма права применена ошибочно, так что мы будем подавать кассационную жалобу».

На прошлой неделе сообщалось, что Смольный доказал законность расторжения контракта с «Инжтрансстроем» по стадиону на Крестовском острове. Предполагалось, что это решение может повлиять на признание подрядчика недобросовестным — соответствующее дело рассматривает московский суд. Однако резолютивная часть решения петербургской апелляции противоречит этому мнению. Подробнее о тяжбах бывшего генподрядчика стадиона на Крестовском и Смольном «Фонтанка» писала ранее.