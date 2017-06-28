Плюшевая оттепель Военно-морского салона

Игривые барабанщицы, игрушечные подлодки и шпионы. «Фонтанка» посмотрела, как выглядит восьмой Военно-морской салон за день до официального открытия. Посмотрела, по традиции, глазами дилетанта.

К Военно-морскому салону-2017 в Петербурге установилась, хорошая, летная, можно сказать, погода. Но привычных пируэтов от пилотажных групп в этом году не будет. Зато в город зашло больше кораблей, чем обычно. Организаторы говорят об «оттаивании санкций» и наплыве иностранцев. При ближайшем рассмотрении это кажется преувеличением.

Салон проходит, с 28 июня по 2 июля – как и раньше, в Ленэкспо. Вообще-то шли разговоры о том, что он может переехать в Кронштадт уже в 2017 году, однако не сложилось. Зато теперь точно известно, что через два года мероприятие меняет прописку, об этом рассказал глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин. По его словам, в Кронштадте достаточно возможностей для проведения выставки кораблей и демонстрационных полетов. Не то чтобы на Васильевском острове их не хватает — просто территорию «Ленэкспо» пора застраивать. Пока же салон открывается в привычном месте и в привычных декорациях.

Без самолетов, но с кораблями

Хотя некоторые отличия все же есть. Пресловутые демонстрационные полеты проходят в урезанном варианте. «Русские витязи» и «Стрижи», вопреки традиции, до Петербурга не добрались, их, насколько возможно, заменили пролетом авиации 6-й армии ВВС ПВО. Две пары истребителей без особой помпы пронеслись над Васильевским островом в 13.00 в первый день салона, до конца мероприятия обещали повторить.

Недостаток самолетов решили компенсировать количеством кораблей. В этом году их сразу 50, что Максим Мейксин назвал рекордом. Среди прочих, новейший фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль проекта «Серпухов», корвет «Стойкий», корабль противоминной обороны проекта «Александр Обухов», противодиверсионный катер «Нахимовец», патрульный катер проекта 03160 «Раптор». Впрочем, по набережной в начале салона прогуливаются, в основном, не специалисты, а журналисты и любопытствующие, в том числе, с детьми. Очередей на входе на территорию «Ленэкспо» незаметно. Судя по озадаченным грузчикам, в павильоны все еще довозят диваны и другую мебель.

Люди в военно-морской форме и бейджиками с надписью VIP рассредоточились по многочисленным стендам. В главном седьмом павильоне предсказуемо бросается в глаза стенд «Объединенной судостроительной корпорации», самый большой за всю 15-летнюю историю салонов. Впрочем, история самой ОСК в полтора раза короче, в этом году ей 10 лет. Корпорация демонстрирует модели подлодок: крейсера проекта 955 «Борей», субмарины проекта 636 с комплексом Club-S, неатомной субмарины проекта 677Э «Амур-1650», а также сторожевого корабля «Океан», фрегата «Гепард 3.9». Есть и один из крупнейших в мире кораблей на воздушной подушке — десантный катер «Зубр», его производство собираются возобновлять спустя много лет.

«Панцирь» против шпионов

Вообще, для корреспондента-дилетанта не так просто понять, на что следует обратить внимание на экспозиции, заполненной композитными материалами и элементами радиолокационных систем. Именно для таких неспециалистов, надо думать, в 13.00 у пятого павильона начали стучать барабаны. Девушки в условно военной форме в пилотках с плюшевыми кокардами отстукивали прихотливый ритм, слаженно кричали и сдержанно танцевали. На воздвигнутой рядом сцене красовался безусловный гвоздь программы – зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ», улучшенная версия «Панциря-М». Его представлял ростеховский холдинг «Высокоточные комплексы», сам комплекс разработан входящим в холдинг Тульским конструкторским бюро приборостроения.

Начали издалека: 70% земного шара покрыты водой, а стало быть, 150 стран нуждаются в защите на море. Панцирь-МЕ объединяет, говоря просто, два шестиствольных пулемета и 8 ракет (с возможностью перезарядки, разумеется), не считая радиолокационно-оптической системы управления вооружением и другой начинки. Над комплексом образуется купол диаметром 20 километров и высотой 15 км. Все недружелюбное, оказавшееся в этих границах, обречено. Разработчики несколько раз повторили, что вероятность поражения цели приближается к единице, а то, что выживет после попадания ракеты, будет добито пулеметным огнем. По ходу презентации «Панцирь» так и смотрел в собравшуюся толпу, как антагонист Робокопа из одноименного фильма. После упоминания о «бесконечно малом времени реакции» делать резкие движения расхотелось. Заказ от Минобороны уже есть, на вопрос о его объемах гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов ответил: «Так я вам и сказал». Но загрузить мощности завода он надеется на несколько лет вперед, а после этого придет черед иностранных заказчиков.

Иностранцев среди посетителей хватает. В том числе, видимо, шпионов. «Вообще салон для чего делается: показать врагам, что мы можем, и посмотреть, что делают конкуренты, – говорит представитель «Высокоточных комплексов» Роман Кузьменко. – Так что ходят здесь засланные люди по стендам, конечно. Все, кто хотел, уже все и так знает, но, например, Панцирь-МЕ сегодня впервые представляют в натуре. Пусть видят, что он сделан целиком у нас и из наших комплектующих».

Как рассказал глава ООО «Морской салон» Михаил Золотарев, приглашения рассылали в 53 страны, приехали делегаты из 52-х. В 2011 году письма летели в 124 государства, но и нынешний результат за благо — два года назад в Петербург приехали гости из 27 стран. Всего принято более 400 заявок на участие, 49 из них — от зарубежных компаний. В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Максим Мейксин даже упомянул об «оттаивании санкций».

Западных представителей немного, хотя в списке значатся компании из Германии и Франции. Зато спокойнее чувствуют себя традиционные партнеры России в сфере вооружений — индусы. Они успели создать совместные с российскими предприятия, так что страшное слово «импортозамещение» их не пугает. «Мы только за, – говорит генеральный менеджер «БраМос Аэроспейс» (производит ракеты) Правин Патхак. – Санкции ускоряют национальную экономику. Индия тоже проходила через это, и нас поддерживала только Москва. Европейские и американские компании и раньше не сильно сотрудничали с Россией. Так что если их приехало меньше в этом году, еще неизвестно, кто от этого больше потерял».

Импортозамещение — тема неоднозначная, и некоторые участники начинают секретничать вовсе не из опасений перед шпионами. Представитель одной из крупных компаний в сфере электроники только анонимно согласился рассказать, что Россия проспала технологическую революцию и отстала в наукоемких отраслях, в производстве элементной базы. «Нам говорят ориентироваться на собственное железо, но где его взять? – спрашивает специалист и несколько экстравагантно выходит на новую тему. – Впрочем, отстали и отстали, зато в чем-то другом преуспеваем. Если мы распашем все наши поля, мы весь мир завалим жратвой».

Военным – дороже

Официальное открытие салона назначено на 29 июня, тогда же приедут многие главы делегаций. Зато до всех торжественных речей есть возможность убедиться, что военно-морской флот нуждается не только в пулеметах и перископах. На салоне выкладывают кортики, медали, а также якоря, в изготовлении которых, как выясняется, тоже можно применять инновационный подход.

Есть стенды с кухонным, а точнее, камбузным оборудованием. «Тип питания здесь судовой, – говорит представитель компании-производителя, и имеет в виду не особенности меню. – Обычные-то холодильники и микроволновки на корабле работать не будут, нет заземления». Установлены специальные панели, чтобы кастрюли не разлетались с плиты, есть котел на 150 литров, то бишь, на экипаж из 80 человек, комплекс раздачи порций и т. д. На российском рынке таким занимаются считанные компании, а иностранцев — китайцев и индусов – производитель конкурентами не считает, скорее партнерами.

Несколько неожиданно в одном из павильонов обнаруживается стенд молодежного фестиваля «От винта». Раньше он был представлен на Международном аэрокосмическом салоне, в этом году доехал до Петербурга. На стенде есть модель морского беспилотника, который должен подниматься с палубы корабля и приземляться на специальное улавливающее устройство. Разработку представляет компания «Съемка с воздуха». Ее представитель признается, что под эгидой фестиваля «От винта» участвовать в салоне выгодно: «Фестиваль дает хорошую возможность показаться. Мы только начинаем, и платить за 10 квадратных метров на улице несколько сотен тысяч рублей не готовы». Кроме того, в отличие от более «засекреченных» коллег разработчик готов поговорить об особенностях ценообразования: Если беспилотник продают гражданским, он стоит, условно, до миллиона рублей, если военным — несколько миллионов. «Дело в том, что сразу требуется огромное количество документации на схемотехнику, переход на отечественные комплектующие — у нас их 40%, а Минобороны это не устроит, – говорит предприниматель. – Далее испытания и т. п. Это длится годы и стоит больших денег, так что их надо окупать».

Занимается фестивалем Минпромторг, который нацелен на воспитание молодых кадров для инженерной отрасли. Этим, как выясняется, озабочены не только министры. Глава ОСК Алексей Рахманов принял эстафету у участников Юридического форума, которые сетовали на недостаток положительных образов юристов в массовой культуре. «Почему в России не снимаются фильмы о рабочих династиях применительно к нашей отрасли? – задал он почти риторический вопрос. – Последний – «Большая семья» 1952 года». Так что к следующему салону, возможно, подтянут стенд Фонда кино.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»