Расценки на митинг: несовершеннолетним скидка

Первый несовершеннолетний участник несанкционированного митинга 12 июня получил наказание. Десять тысяч заплатят родители. Впечатления: анонимно, безальтернативно, быстро. Одним словом: театр.

Комиссия по делам несовершеннолетних – не суд. «Фонтанке» рассказали как прошло разбирательство «дела» шестнадцатилетней девушки, которая 12 июня зашла на Марсово поле. Тринадцать анонимных взрослых показали компьютерный диск с видеозаписью, но просматривать видео не стали. Объявили штраф в 10 тысяч рублей, утешили: «Это не жёстко, могла и в тюрьме оказаться».

Посещение Марсова поля 12 июня для 561 человека закончилось доставлением в отделы полиции. На большинство из них были составлены протоколы об административных правонарушениях, участникам несанкционированного митинга (или попавшим под горячую руку прохожим) вменили нарушение правил массового мероприятия и неповиновение полиции. Четверть доставленных суды отправили отбывать административный арест, остальные отделались штрафами (единственное исключение – Василеостровский районный суд, где дела в отношении четырех человек были прекращены).

Молодежь в возрасте до восемнадцати сразу наказывать не стали. Составленные протоколы в соответствии с процедурой направили в комиссии по делам несовершеннолетних при районных администрациях. Через две недели комиссии начали работу.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, всего 12 июня с Марсова поля в отделы полиции было доставлено 74 несовершеннолетних. Часть из них отпустили с миром после установления личности и «профилактической беседы». В отношении остальных составили протоколы об административных правонарушениях: 18 протоколов по части первой статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законному требованию сотрудника полиции, штраф 500-1000 рублей или административный арест, к несовершеннолетним не применяющийся), 37 протоколов – по части пятой статьи 20.2 (нарушение участником правил проведения публичного мероприятия, штраф 5000-15000 рублей).

Общее число подростков, чьи дела должны рассмотреть комиссии по делам несовершеннолетних, видимо, совпадает с числом протоколов о нарушениях правил проведения митингов – 37, так как протоколы о неповиновении полиции почти всегда составляются «довеском» к имеющемуся нарушению.

Первым заседание комиссии, ставшее известным, состоялось 27 июня в Петроградском районе. Петербуржец Игорь Шнуренко, отец шестнадцатилетней Кати, рассказал «Фонтанке», как это было.

Предварительный визит

Через несколько дней после митинга в гости к семье Шнуренко зашла вежливая женщина из местного отдела полиции – инспектор по делам несовершеннолетних. Пару часов с разрешения отца беседовала с Катей, профилактировала. Вечером в понедельник 26 июня позвонила, пригласила к 10 часам утра на комиссию по делам несовершеннолетних. О рассмотрении административного дела, как уверяет Игорь, ни слова сказано не было: «Никто не сообщил об этом, мы только постфактум понимаем… Мы не думали, что комиссия будет заниматься осуждением. Инспектор сказала, будет заседание о постановке на учет. Что там будет выноситься решение по административному делу – я не знал, думал, этим суд занимается. Ни мне никто ничего не сказал, ни, тем более, девочке».

Материалов дела у Игоря не было до заседания, нет и сейчас. Даже протокола об административном правонарушении: «Я не видел. Кате на подпись в полиции протокол давали, она написала, что не согласна: там полная чушь. Когда я забирал Катю из 15 отделения полиции, уже прошло часов шесть со времени задержания. Хотел просто её вытащить, и более ничего не нужно было, я просто поставил подпись в журнале. Протокол я не видел, так что не знаю толком, в чем её обвиняют, до сих пор».

Тринадцать анонимных комиссаров

Члены комиссии по делам несовершеннолетних были без масок. Но кто эти люди, Игорь и Катя так и не узнали:

«Когда мы с Катей пришли, комиссия собралась, пришли, сели. Я насчитал тринадцать человек. Не представились. Ничего про себя не сказали. Я понятия не имею, кто они. Одно слово: комиссия.

Сразу зачитали полицейский протокол: «Вот видите, в протоколе есть вся доказательная база». Какая база, там одна нелепица».

Содержание документов в папке Игорь и Катя могли воспринимать только на слух. По их рассказу, ознакомиться с материалами дела им никто не предложил: «Мы, честно говоря, не просили. Но и момента не было, когда обратиться. Как только мы зашли, сразу же начали зачитывать протокол. Якобы, всё доказано, вот, говорят, прилагается видео. Мы сразу сказали, так покажите это видео, вдруг там действительно найдется доказательство того, что вы зачитали. Тут же спрятали видео в папку и продолжили заседание, будто и не было его. Они сами видеозапись не видели, и нам не показали».

Вопрос был один. Женщина в форме подполковника полиции, видимо, начальник районного подразделения по делам несовершеннолетних, спросила Катю, платили ли ей деньги за участие в митинге? Катя ответила, что не платили, после чего девочку попросили подождать за дверью.

Игорю в отсутствие дочери задали ещё один вопрос, но на ту же тему: знает ли он, что за участие в митингах несовершеннолетним платят от 300 до 500 рублей? При этом источник своей тайной осведомленности о спонсорах протеста не раскрыли.

На этом заседание комиссии и закончилось: «Председательствующий говорит, что вот, доказательства есть, есть предложение назначить штраф 10 тысяч рублей. Кто «за»? Все «за», решили».

Впечатления отца «правонарушителя»

«Какой-то театр. Катя зашла на Марсово поле с подругой, просто стояла. Сзади накинулись, никто не представлялся, отволокли в полицию, продержали часов шесть без еды и воды. Вот так на само деле это было. Комиссия - штамповка заранее принятого решения. Никто нас не слушал. Рассказ о том, как это было, никого не интересовал. Интересовало всыпать по первое число.

Я до сих пор не знаю, что собственно, моя дочь сделала плохого, чем она заслужила?».

Впечатления «правонарушителя»

Катя: «Мне кажется, они просто хотели закончить всё как можно быстрее и пойти домой».

Воспитательные последствия

«Фонтанка» поинтересовалась, пойдет ли Катя на митинг, случись в Петербурге очередное несанкционированное мероприятие.

Игорь: «Кате этого спектакля было достаточно. Не думаю, что придется запрещать идти на митинг, произошло достаточно для понимания, что правосудия нет, и если попадешь, дадут на полную катушку. И ещё припишут. Главный на комиссии так и сказал, могло быть гораздо хуже. Понятно, что никто ни на какие митинги не пойдет».

Катя: «На митинг? Не знаю. Думаю, что подожду до того времени, когда я буду сама нести за себя ответственность, и папе не придется платить за меня штрафы».

Не повлияло, подтолкнуло, раззадорило

По информации «Фонтанки», дело Кати Шнуренко – первое или одно из первых, рассмотренных в районных комиссиях по делам несовершеннолетних. Мы поговорили ещё с несколькими подростками, в отношении которых были составлены протоколы, но, по их словам, ни повесток, ни телефонных звонков из комиссий или из полиции они пока не получали.

На вопрос, как повлияло доставление в полицию, несколько часов несвободы и перспектива штрафа в 10 тысяч рублей на перспективу их дальнейшего участия в политических акциях, ответы поступили такие:

• никак не повлияло;

• раззадорило;

• научило, буду на митинге внимательнее.

Как должно быть и что делать

Председатель коллегии адвокатов «Лапинский и партнеры» Владислав Лапинский напоминает привлекаемым к ответственности подросткам и их родителям, что, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях рассмотрение дела в комиссии по делам несовершеннолетних должно проходить по тем же правилам, что и в суде, а несовершеннолетний и его законный представитель имеет те же права. Прежде всего – право знать, в каком правонарушении его обвиняют, право знакомиться с материалами дела, право на защитника, право заявлять ходатайства, в том числе, о вызове свидетелей, об исследовании доказательств.

«Полагаю, даже без ходатайства привлекаемого к ответственности лица комиссия должна была вызвать свидетелей происшествия, прежде всего. сотрудников полиции, производивших задержание, писавших рапорт, составлявших протокол. Очень часто доставление фактически производят одни сотрудники, а рапорт пишут другие, которые даже не присутствовали на месте задержания, а это – грубейшее нарушение. Неоспоримо право на ознакомление с матералами дела, право на представителя, если эти права были нарушены – постановление комиссии должно быть отменено судом при обжаловании», – уверен адвокат Лапинский.

Перед началом заседания несовершеннолетнему и его представителю все права в соответствии с законом должны быть разъяснены – именно разъяснены. а не просто получена подпись в соответствующей графе протокола.

Игорь Шнуренко заверяет, что будет обжаловать наложенный штраф. И на этот раз придет в суд с юристом.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»