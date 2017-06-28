Жаров: Роскомнадзор сам зарегистрирует Telegram без бюрократии

Глава Роскомнадзора Александр Жаров приветствует позицию Павла Дурова, который 28 июня согласился внести в реестр организаторов распространения информации созданный им мессенджер Telegram.

На официальной странице Роскомнадзора «Вконтакте» сообщается, что служба самостоятельно внесёт сервис в реестр, если предоставленной Дуровым информации будет для этого достаточно.

«Очевидно, что в данном случае мы бюрократией заниматься не будем», – сказал глава ведомства.

Часом ранее Павел Дуров после недельной осады Роскомнадзора на своей странице «Вконтакте» заявил, что согласен на внесение Telegram в реестр и привел необходимые для анкеты данные. Однако он отметил, что более никаких сведений «по антиконституционному и нереализуемому технически «закону Яровой» предоставлять не намерен.