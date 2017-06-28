Жаров: Роскомнадзор сам зарегистрирует Telegram без бюрократии
Глава Роскомнадзора Александр Жаров приветствует позицию Павла Дурова, который 28 июня согласился внести в реестр организаторов распространения информации созданный им мессенджер Telegram.
На официальной странице Роскомнадзора «Вконтакте» сообщается, что служба самостоятельно внесёт сервис в реестр, если предоставленной Дуровым информации будет для этого достаточно.
«Очевидно, что в данном случае мы бюрократией заниматься не будем», – сказал глава ведомства.
Часом ранее Павел Дуров после недельной осады Роскомнадзора на своей странице «Вконтакте» заявил, что согласен на внесение Telegram в реестр и привел необходимые для анкеты данные. Однако он отметил, что более никаких сведений «по антиконституционному и нереализуемому технически «закону Яровой» предоставлять не намерен.
Справка:
На прошлой неделе глава Роскомнадзора заявил о возможной блокировке Telegram в России и в открытом письме потребовал от Дурова и его коллег заполнить анкету для соцсети, необходимую для внесения в соответствующий реестр, согласно российскому законодательству. В случае отказа Жаров пригрозил наложить запрет на работу мессенджера. Дуров в свойственной ему резкой манере парировал: тогда чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, которые контролируются зарубежными компаниями. Глава регулятора продолжил диалог и обвинил Telegram в пособничестве терроризму и наркоторговле. Утром 25 июня он заявил, что время до блокировки идет на дни. Через час Федеральная служба безопасности вышла с релизом о том, что теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек, был спланирован через Telegram. Дурова своевременность заявления удивила, и в ответ он заявил, что дешифровка программы не спасет страну от террористов.