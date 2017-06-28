Предполагаемые члены террористической «Хизб ут-Тахрир» арестованы в Петербурге

Двух членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России как экстремистская) отправили в петербургское СИЗО.

Как сообщает пресс-служба горсуда, Кировский районный суд 28 июня арестовал 43-летнего Мирзобарата Мирзошарипова и 31-летнего Магомеда Ахимова. Обоих подозревают в организации деятельности террористической организации и участии в ней (статья 205.5 Уголовного кодекса РФ). Срок меры пресечения составит один месяц и четыре дня.

Справка:

Мирзошарипов успел отсидеть 13 лет за террористическую деятельность в Таджикистане. Сейчас он разыскивается как член международной террористической организации. В Петербург прибыл нелегально.

Уроженец Дагестана Азимов по делу «Хизб ут-Тахрира» ранее проходил как свидетель. После нескольких допросов он решил уехать в Швецию, где безуспешно пытался получить политическое убежище, и остался в России.

Оба задержанных — люди семейные. Их жены — петербурженки, которые приняли ислам.

Деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Петербурге и области, по версии следствия УФСБ, началась летом 2011 года. В городе действовало подпольное представительство Исламской партии освобождения, целями и средствами которой Верховный суд России определил «воинствующую пропаганду без терпимости к другим религиям, вербовку сторонников, вооруженный джихад с последующим установлением теократического исламского государства – халифата». По делу, возбужденному в ноябре 2013 года следственной службой УФСБ, уже задержаны более двух десятков человек, часть из которых уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.