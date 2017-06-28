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28.06.2017 18:00

На «Почте России» нашли «серую» корреспонденцию на сотни миллионов рублей

Компанию-посредника между отправителями и «Почтой России» подозревают в мошенничестве на сотни миллионов. Имея договор с госкорпорацией, она подбрасывала уже проштампованную неучтенку на пункты отправления.

Как сообщили «Фонтанке» 28 июня в пресс-службе ФГУПа, вброс «серой почты» крупным консолидатором ООО «Экспресс» осуществлялся через почтамты при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы и в отделении перевозки почты аэропорта «Шереметьево». Служба безопасности почты с помощью современных IT-систем в процессе обработки почтовой корреспонденции нашла несколько сотен тысяч неучтенных дубликатов почтовых емкостей.

Взаимоотношения компании и консолидаторов, по данным нашего издания, строятся по следующей схеме. По договору фирмы-посредники выплачивают ФГУПу аванс на определенное количество отправлений. После чего получают право пользоваться лицензированной франкировальной машиной, оставляющей оттиски (штемпели) на отправлениях. Выяснилось, что «Экспресс» проштамповал больше отправлений, чем заплатил. Причем объемы впечатляли. «Почта России» недополучила несколько сотен миллионов рублей, отправляя по назначению корреспонденцию, подкинутую ООО.

«Экспресс», как отмечает пресс-служба госкорпорации, подвело и то, что они пользовались устаревшей моделью франкмашины, которая не передает данные на централизованные серверы ФГУПа. При этом в компании знали, что буквально на днях вступит в силу приказ о переходе всех владельцев таких машин на новое оборудование и постарались провести максимальный объем неоплаченных рассылок.

«Почта России» прекращает с данной компанией-консолидатором все договорные отношения и будет настаивать на отзыве у нее лицензии на использование франкировальной машины», – сообщает госкомпания.

 

Справка:

В результате реализации мер по борьбе с «серой почтой» в 2016 году отмечено более, чем двукратное сокращение оборота неучтённой корреспонденции. Объем «серой почты» в прошлом году сократился по сравнению с 2015 годом на 55%, составив 154 млн единиц или 18% от общего годового объема. Для сравнения, в 2015 году объем «серой» почты достигал 342 млн и составлял 36% от общего количества писем. В деньгах потери государства в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились с 5,8 млрд руб. до 3,0 млрд руб.


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