ГИБДД задержала всемирного судью-полицейского из военно-научной разведки

Водитель BMW X6, остановленный в Московском районе за нарушения правил тонировки, пытался подавить волю сотрудников дорожной полиции удостоверениями вымышленных силовых структур.

Как стало известно «Фонтанке», 28 июня в третьем часу дня на площади Победы сотрудники 1-го отдельного батальона ГИБДД остановили белую иномарку с непростыми номерами АМР. Полицейских смутила тонировка автомобиля.

За рулем иномарки сидел ее владелец – 33-летний уроженец Ленинграда. Вероятно, водитель торопился, и для того, чтобы сократить время общения с госавтоинспекцией, стал предъявлять различные удостоверения.

Из них полицейские узнали о существовании Военно-исследовательского института обороны, безопасности и разведки, где парень занимает должность заместителя начальника первого отдела службы информационной разведки и спецсвязи. Также автомобилист предъявил удостоверение Советника президента Ленинградского отделения Всероссийской полицейской ассоциации Международной полицейской ассоциации. К нему – удостоверение на английском и жетон. Окончательно полицейске задумались после демонстрации удостоверения Судьи Военной судебной коллегии Западного военного округа.

Своеобразным бантиком на впечатляющем послужном списке стал неопознанный орден.

По данным нашего издания, сотрудники ГИБДД от греха подальше отвезли водителя в 51-й отдел полиции. Отметим, что даже если некоторые из организаций или должностей окажутся вымышленными, мужчине мало что грозит. "Эти мурзилки может себе каждый купить на Сенной площади. Другое дело, что парень вроде уже взрослый" – отметил один из собеседников в полиции.