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Общество
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28.06.2017 17:37

Присяжные вновь не смогли вынести вердикт по делу Немцова

Присяжные в Московском окружном военном суде 28 июня не смогли вынесли вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Половина заседателей сочла обвиняемых виновными, половина придерживается обратного мнения.

Заседание народных судей затянулось на два дня – 27 июня из зала суда была удалена женщина, скрывшая в ходе процесса уголовное прошлое своего погибшего мужа. Еще одного заседателя попросили на выход, так как он показывал в совещательной комнате планы и схемы по делу. Прокурор и некоторые адвокаты усомнились, что не имеющий юридического образования мужчина составил их самостоятельно. В результате вынести вердикт коллегия так и не смогла.

Сегодня совещание присяжных длилось около шести часов, но даже путем голосования решение так и не приняли. Вынесение вердикта вновь перенесли – на одиннадцать утра 29 июня.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули из шести, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были арестованы пять уроженцев Чечни: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, совершил самоподрыв в Грозном на гранате при попытке задержания. Дадаев сначала признался в том, что стрелял именно он, а затем отказался от своих слов, заявив, что сидел дома с насморком и такие показания дал, чтобы отпустили его друзей. В ходе последнего слова перед присяжными ни один из подсудимых свою вину не признал.

Одним из заказчиков убийства, по версии следствия, является бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. За убийство политика исполнителям якобы предлагали 15 миллионов рублей. В настоящее время Мухудинов находится в международном розыске. Свидетельские показания давал командир батальона Алибек Делимханов. Сторона защиты также вызывала в суд бывшего главу «Севера» Руслана Геремеева, у которого Мухудинов работал водителем, однако тот не явился на заседание.


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23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
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