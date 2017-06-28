«Зенит» встретится с «Тосно» в третьем туре РФПЛ, со «Спартаком» - в четвертом

Стал известен календарь футбольного клуба «Зенит» на первые 8 туров чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Первый тур стартует 15 июля.

Как подчеркивает пресс-служба РФПЛ, «Зенит» проведет первую игру 16 июля на выезде против «СКА Хабаровск» (начало в 11:00 мск).

Далее предстоят следующие матчи:

22 июля (суббота). «Зенит» – «Рубин». 17:30

30 июля (воскресенье). «Тосно» – «Зенит». 20:00

6 августа (воскресенье). «Зенит» – «Спартак». 20:00

9 августа (среда). «Урал» – «Зенит». 17:30

13 августа (воскресенье). «Зенит» – «Ахмат». 20:00

20 августа (воскресенье). «Амкар» – «Зенит». 15:00

27 августа (воскресенье). «Зенит» – «Ростов». 20:00

Календарь с 9-го по 20-й тур будет опубликован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Европы.