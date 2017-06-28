Решение о Telegram Жаров примет лично

Решение о регистрации мессенджера Telegram будет принимать лично руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Как пишут «Ведомости» 28 июня со ссылкой на слова источника в ведомстве, обращение создателя сервиса Павла Дурова направлено в такой форме, что его нельзя в полной мере считать регистрацией.

Дуров объявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что он не против внесения мессенджера Telegram в реестр, но исполнять «закон Яровой» не намерен. В своем посте разработчик дал ссылку на регистрационные данные о компании-издателе программы и «публичный» и «известный Роскомнадзору» адрес электронной почты.

Создатель проекта выложил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» 28 июня ссылку на регистрационные данные о компании-издателе программы, необходимые Роскомнадзору. Свое согласие он сопроводил отсылкой к словам главы регулятора Александра Жарова о том, что ничего другого, например, предоставления доступа к личной переписке пользователей, от него не ждут.