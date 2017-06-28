Решение о Telegram Жаров примет лично
Решение о регистрации мессенджера Telegram будет принимать лично руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
Как пишут «Ведомости» 28 июня со ссылкой на слова источника в ведомстве, обращение создателя сервиса Павла Дурова направлено в такой форме, что его нельзя в полной мере считать регистрацией.
Дуров объявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что он не против внесения мессенджера Telegram в реестр, но исполнять «закон Яровой» не намерен. В своем посте разработчик дал ссылку на регистрационные данные о компании-издателе программы и «публичный» и «известный Роскомнадзору» адрес электронной почты.
Создатель проекта выложил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» 28 июня ссылку на регистрационные данные о компании-издателе программы, необходимые Роскомнадзору. Свое согласие он сопроводил отсылкой к словам главы регулятора Александра Жарова о том, что ничего другого, например, предоставления доступа к личной переписке пользователей, от него не ждут.
Справка:
На прошлой неделе глава Роскомнадзора заявил о возможной блокировке Telegram в России и в открытом письме потребовал от Дурова и его коллег заполнить анкету для соцсети, необходимую для внесения в соответствующий реестр, согласно российскому законодательству. В случае отказа Жаров пригрозил наложить запрет на работу мессенджера. Дуров в свойственной ему резкой манере парировал: тогда чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, которые контролируются зарубежными компаниями. Глава регулятора продолжил диалог и обвинил Telegram в пособничестве терроризму и наркоторговле. Утром 25 июня он заявил, что время до блокировки идет на дни. Через час Федеральная служба безопасности вышла с релизом о том, что теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек, был спланирован через Telegram. Дурова своевременность заявления удивила, и в ответ он заявил, что дешифровка программы не спасет страну от террористов.
Антитеррористический пакет поправок, который получил неофициальное название «пакет Яровой» (по фамилии одного из авторов документа — депутата Госдумы Ирины Яровой), был принят летом 2016 года.
Закон, в том числе, предписывает операторам связи и организаторам распространения информации в интернете (в их числе сервисы электронной почты, мессенджеры, сайты с форумами) до шести месяцев хранить записи звонков и переписку своих абонентов и пользователей, а также до трех лет — информацию о фактах коммуникаций.