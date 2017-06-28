Петербургский ЗакС попросит министров помочь заблудившимся грибникам

Законодательное собрание Петербурга 28 июня направило обращение министру энергетики Александру Новаку и главе МЧС Владимиру Пучкову. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", депутаты предлагают размещать на линиях электропередачи в лесу информацию о близлежащих населенных пунктах.

Проект обращения с трибуны представил депутат Максим Резник ("Партия Роста"). Он отметил, что статистика пропавших без вести в России неутешительна: ежегодно пропадают тысячи граждан. Усугубляется это еще и тем, что в разных регионах с конца весны до глубокой осени длится период сбора грибов — почти каждая неделя сезона начинается с сообщений о пропавших грибниках.

Решением проблемы, по словам Резника, может стать установка на объектах электроэнергетики указателей ближайших населённых пунктов.

Предложение поддержало большинство народных избранников.