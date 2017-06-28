Прыжки с 65-метрового трамплина в Токсово – еще одно в ряду многочисленных мероприятий под брендом "Белая ночь".

Прыгать с трамплина в петербургскую столицу зимних видов спорта приехали спортсмены со всей России и из-за рубежа. Не осталась в стороне и президент всемирной Ассоциации мастеров Мануела Стейнки, которая прилетела из Германии.

Самый младший участник, который прыгал вне конкурса, едва пошёл в школу. Самому старшему – семикратному чемпиону мира среди мастеров, мастеру спорта по прыжкам с трамплина, заслуженному тренеру России Сергею Ленинскому из Токсово 72 года!

Соревнования проходили на 65-метровом трамплине, где лучшие атлеты совершали прыжки в район 70 метров. Лыжники улетели в белую ночь.